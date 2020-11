Genshin Impact: Kristallkerne werden wichtig, so bekommt ihr sie

Am 11. November 2020 ist der Release von Update 1.1 für Genshin Impact. Damit kommen nicht nur neue Charaktere und Banner, sondern auch ein besonderes Feature, mit dem ihr euer Urharz aufsparen könnt, um damit zu einem späteren Zeitpunkt mehr Belohnungen aus Dungeons und von den Gedeihen der Elemente zu erhalten.

Um das dafür nötige Item herzustellen, braucht ihr aber die recht seltenen Kristallkerne. Wir erklären euch im folgenden, wo ihr die Ressource in Genshin Impact findet.

Wofür braucht man Kristallkerne?

Die Kristallkerne sind ein wichtiges Herstellungsmaterial für angereichertes Harz. Dieses neue Item von Update 1.1 könnt ihr an einer Werkbank herstellen, sobald ihr Ansehen Stufe 3 in Liyue erreicht habt. Einsetzen könnt ihr sie dann an den versteinerten Bäumen in Dungeons oder an den Belohnungsblumen eines Gedeih der Elemente, um das doppelte der normalen Belohnung zu erhalten.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Rezept: Ansehen Rang 3 in Liyue.

Ansehen Rang 3 in Liyue. Herstellungskosten: 1x Kristallkern, 40 Urharz, 100 Mora.

1x Kristallkern, 40 Urharz, 100 Mora. Maximum: Ihr könnt maximal drei angereichertes Harz gleichzeitig besitzen.

Ihr könnt maximal drei angereichertes Harz gleichzeitig besitzen. Einsatz: In Dungeons oder beim Gedeih der Elemente.

In Dungeons oder beim Gedeih der Elemente. Nutzen: Ihr erhaltet das doppelte der normalen Belohnung, ohne Urharz einzusetzen.

Wie genau das Ansehen funktioniert und welche Belohnungen es sonst noch gibt, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu dem neuen Feature:

Wie bekommt man Kristallkerne am besten?

Die Kristallkerne erhaltet ihr, indem ihr Kristallschmetterlinge sammelt. Diese orangenen Insekten findet ihr nur an bestimmten Gegenden im zweiten Gebiet rund um Liyue.

Der beste Ort sie zu farmen ist jedoch der Tianheng-Berg, direkt westlich des Hafens von Liyue. Dort könnt ihr ganze neun der Schmetterlinge auf einmal fangen.

So kommt ihr hin

Nutzt den Teleportationspunkt »Wolkenmeer, Liyue«

Lauft einfach Richtung Norden und gleitet in das Hilichurl-Lager

Lauft durch die Öffnung hinter dem Lager in den Berg.

Die Kristallfliegen befinden sich in der Höhle.

Andere Orte zum farmen

Wenn ihr noch mehr Kristallschmetterlinge benötigt, dann könnt ihr die auch an anderen Orten in der Spielwelt finden. Am einfachsten nutzt ihr für die Suche die interaktive Karte. Die hilft nicht nur dabei, Kristallfliegen zu finden, sondern auch bei anderen Materialien und auch Quests oder Gegner.

Auf der Suche nach Bossgegnern?

Wenn ihr hingegen bestimmte Aufstiegsmaterialien sammeln wollt, dann müsst ihr die Elite-Gegner in der Welt ausfindig machen. Die spawnen jedoch immer mal wieder an anderen Stellen. Wir erklären euch, wie ihr sie dennoch einfach und schnell ausfindig machen könnt.

Was es sonst noch neues mit Update 1.1 geben wird, erfahrt ihr in unserer Ankündigungsnews zum Patch.