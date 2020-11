Update 1.1 ist der erste große Patch für Genshin Impact, der zahlreiche neue Inhalte und auch Charaktere hinzufügen wird. In einer großen Ankündigung hat der Entwickler jetzt erklärt, wie genau der Release am 11. November 2020 ablaufen wird und auch. Ebenso gibt es neue Infos. wie lange die Events und Banner laufen werden.

Downtime zur Veröffentlichung

Genshin Impact zwischenzeitlich nicht spielbar: Um den Patch aufzuspielen, werdet ihr Genshin Impact einige Stunden lang nicht spielen können. Derzeit geht der Entwickler davon aus, dass die Wartungsarbeiten fünf Stunden andauern.

Großzügige Entschädigung während Downtime: Für jede Stunde, die die Server nicht erreichbar sind, werden die Spieler zudem mit Urgestein kompensiert. Wegen dieser Vorgehensweise hofften die Spieler bereits in der Vergangenheit auf auf DDoS-Angriffe und lange Downtimes.

Downtime: Ab dem 11. November 2020 um 6 Uhr morgens deutscher Zeit für circa fünf Stunden

Ab dem 11. November 2020 um 6 Uhr morgens deutscher Zeit für circa fünf Stunden Entschädigung: 300 Urgestein, für jede weitere Stunde Downtime jeweils 60 mehr.

300 Urgestein, für jede weitere Stunde Downtime jeweils 60 mehr. Voraussetzung: Um die Entschädigung zu erhalten, müsst ihr bis spätestens fünf Stunden nach Ende der Downtime Abenteuerstufe 5 erreicht haben.

Was Urgestein ist, wie genau ihr es einsetzt und wie es sich zu den anderen Währungen von Genshin Impact verhält, erklären wir euch in einer separaten Auflistung:

60 1 Mehr zum Thema Genshin Impact: Alles, was ihr über die zehn Währungen wissen müsst

Zahlreiche neue Quests

Das Update wird den dritten Akt des ersten Kapitels freischalten. Zudem gibt es einen weiteren Legendenauftrag, sowie ganze sieben neue Weltquests.

Archontenaufträge: Kapitel 1, Akt 3 »Ein aufsteigender Stern«

Kapitel 1, Akt 3 »Ein aufsteigender Stern« Legendenaufträge: Monoceros Caeli 1. Akt »Kloppis Aufbruch«

Monoceros Caeli 1. Akt »Kloppis Aufbruch« Weltaufträge: »Die Angelegenheiten der Abenteurergilde«, »Erforderliche Maßnahmen«, »Wertvolle Worte«, »Changchangs kleiner Freund«, »Das Geheimnis von Nantianmen«, »Ein Gedicht an jene Stadt«, »Unermüdliche Forschung«

Das Update kommt zudem mit neuen Events sowie Bannern. Am interessantesten dürfte dabei jedoch eine Veranstaltung sein, bei der ihr einen kostenlosen 4-Stern-Charakter als Belohnung erspielen könnt.

Fischl als Event-Belohnung

Während des zwei Wochen andauernden Events »Ferne Sterne« gibt es spezielle Aufträge, bei denen ihr »Kraft der schwindenden Sterne« sowie »Essenz der schwindenden Sterne« als Belohnung erhaltet. Diese besonderen Questwährungen lassen sich bei Händlern in Belohnungen umtauschen. Wer zudem die Aufgabe »Pakt der Prinzessin« beendet, erhält Fischl als Belohnung.

Dauer: 16. November bis 30. November 2020

16. November bis 30. November 2020 Belohnungen: 4-Stern Charakter Fischl (Bogenschütze, Elektro), Aufstiegsmaterial, Erfahrungspunkt-Bücher, Verstärkungsmaterial, »Krone der Weisheit« und mehr.

Fischl zu erspielen lohnt durchaus. Denn die einzige derzeit verfügbare kostenlose Alternative zu ihr ist die Elektromagierin Lisa. Da deren Angriffe jedoch sehr langsam sind, gilt sie als verhältnismäßig schwacher Held. Fischl lohnt also gerade für reine Free2Play-Spieler.

Vergesst den aktuellen Event-Char nicht: Mit dem Release von Version 1.1 endet ein Event, bei dem ihr die Heilerin Barbara erhaltet. Die ist ein besonders wichtiger Charakter, weil der einzige andere Weg eine Heilerin zu bekommen, derzeit Glück mit den Lootboxen und der Einsatz von Echtgeld ist.

88 0 Mehr zum Thema Genshin Impact: Heilerin Barbara gibt es nur noch ein paar Tage gratis

Banner mit neuen Charakteren

Zusammen mit dem Patch wird der Entwickler die verfügbaren Aktionsgebete - von der Community als Banner bezeichnet - ändern. Obwohl mit der neuen Version insgesamt vier neue Charaktere erscheinen, werden im ersten Banner »Lebe wohl, winterliche Stadt« nur zwei von denen eine erhöhte Chance haben, aus einer der Lootboxen zu kommen.

Außerdem gibt es ein ebenfalls neues Gebet mit besseren Chancen auf Waffen:

Dauer: 11. November bis 01. Dezember 2020

11. November bis 01. Dezember 2020 Erhöhte Chance auf neue Charaktere: Graf (5 Sterne, Hydro), Diona (4 Sterne, Kryo)

Graf (5 Sterne, Hydro), Diona (4 Sterne, Kryo) Erhöhte Chance auf alte Charaktere: Beidou (4 Sterne, Elektro), Ningguang (4 Sterne, Geo)

Beidou (4 Sterne, Elektro), Ningguang (4 Sterne, Geo) Erhöhte Chance auf Waffen: Himmelsflügel (5 Sterne, Bogen), Ketten des Diesseits (5 Sterne, Katalysator)

Wir raten euch bei den Lootboxen von Genshin Impact jedoch zur Vorsicht. Denn die Chancen, den gewünschten Charakter zu erhalten, sind durchaus gering. Um den angepriesenen 5-Stern-Helden eines Banners einmal mit 100 Prozent Garantie zu bekommen, müsstet ihr bis zu 440 Euro ausgeben.

Probelauf der Neuzugänge

Wie bei jedem neuen Banner gibt es auch mit Update 1.1 die Möglichkeit, hochgelevelte Versionen der neuen Charaktere in einer speziellen Arena kostenlos auszuprobieren. Auch hier sind zunächst nicht alle neuen Helden verfügbar, sondern erst einmal nur die beiden, die nicht im Banner auftauchen.

Dauer: 11. November bis 01. Dezember 2020

11. November bis 01. Dezember 2020 Charaktere: Zhongli (5 Sterne, Geo), Xinyan (4 Sterne, Pyro)

Update 1.1 bringt noch mehr große Features. Am wichtigsten dürfte dabei das neue Ansehen sein, das ihr in den einzelnen Städten der Spielwelt bekommen könnt. Was es mit dem auf sich hat, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

6 1 Mehr zum Thema Genshin Impact: Das neue Ansehen von Update 1.1 und seine Belohnungen

Mehr Einstellungsmöglichkeiten: Zudem bekommt ihr die schon lange von einigen Nutzern geforderte Möglichkeit, eure Tastaturbelegung sowie die Handhabung des Controllers anzupassen. Für Spieler mit älteren Systemen dürften zudem einige neue Grafikeinstellungen interessant sein.