GeoGuessr: Kultspiel landet auf Steam, wird direkt zu einem der am schlechtesten bewerteten Spiele

Auf Steam erhält GeoGuessr nur 15 Prozent positive Bewertungen.

Wenn ihr euch auch nur halbwegs im Internet zu Hause fühlt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr schonmal über GeoGuessr gestolpert seid. Ursprünglich direkt im Browser gespielt, lasst ihr euch über Google Street View irgendwo auf der Welt aussetzen. Anhand von Landschaft, Reklamen, Verkehrszeichen und Sonnenstand (ja, wirklich) versucht ihr jetzt zu ermitteln, wo ihr euch auf dem Globus befindet.

Seit dem 8. Mai 2025 ist GeoGuessr auch im Early Access auf Steam verfügbar. Allerdings hat man sich ein solch katastrophalen Start wohl nicht erhofft. Es hagelt negative Reviews.

»Free2Play hinter einer Paywall versteckt«

Die Reviews sprechen Bände: bei etwas über 1.600 abgegebenen Bewertungen kommt GeoGuessr gerade einmal auf 15 Prozent und bekommt dadurch das Prädikat »Äußerst negativ« aufgedrückt. Der Grund wird schnell deutlich, wenn man in die Reviews schaut.

Obwohl das Spiel grundsätzlich kostenlos ist, bietet GeoGuessr ein Abo-Modell an und das ist auch der Auslöser für die Kritikwelle.

Die Entwickler erwarten von euch, dass ihr zwei verschiedene Abos abschließt oder jährlich für Elite bezahlt, nur um die Steam-Edition zu erhalten, die gerade einfach nur eine stark eingeschränkte Version der Web-Edition ist. Steam-User frams

Ihr wollt weiterspielen? Dann brauch ihr ein Jahresabo.

Sowohl in der Browser- als auch in der Steam-Version könnt ihr ein Abo abschließen, um zusätzliche Modi freizuschalten. In der Browser-Version habt ihr die Wahl aus drei verschiedenen Modellen: Basic, Unlimited und Elite. Diese sind sowohl als Jahres- als auch als Monatsabo verfügbar. Allerdings bekommt ihr nur mit dem Elite-Abo Zugriff auf die Bezahlinhalte der Steam-Version.

Für das Steam-GeoGuessr könnt ihr nur ein Jahresabo für insgesamt 30 Euro abschließen, ein Monatsabo gibt es hier nicht. Aber auch dieses Abo gewährt euch andersherum keinen Zugriff auf die Bezahlinhalte der Browser-Version.

2:02:34 Wie das Geld unsere Spiele kaputtmacht | React Live

Autoplay

Die Krux daran: Mit dem Steam-Abo stehen euch wesentlich weniger Inhalte zur Verfügung als mit einem Browser-Abo.

Das unterscheidet Steam- und Browser-Version

Die Steam-Version verschreibt sich vor allem dem Erklimmen einer Rangliste. Ihr startet in der sogenannten Amateur-Division, die für alle Spieler verfügbar ist. Dort tretet ihr in Duellen gegen andere Spielerinnen und Spieler an.

Tolles Spiel, aber Free2Play ist hinter einer Paywall versteckt. Besser 10 Euro dafür verlangen und alle Inhalte spielbar machen. Ansonsten kann man in diesem Spiel nichts mehr machen, sobald man eine Division erreicht hat. Steam-User Testave

Seid ihr oben angekommen, könnt ihr in die nächste Division aufsteigen - aber nur, wenn ihr Geld für das Jahresabo ausgebt. Auch in den höheren Divisions dreht sich alles um Duelle, allerdings mit ein paar mehr Spielmodi.

GeoGuessr im Browser konzentriert hingegen auch auf den Multiplayer-Aspekt, bei dem mehrere Spieler in größeren Lobbys gegeneinander antreten. Bezahlt man hier ein Abo, erhält man deutlich mehr Möglichkeiten, wie das Erstellen eigener Karten, Quiz-Modi und private Lobbys.

Ihr merkt: Geld ausgeben für die Steam-Version lohnt sich kaum und das während auch die Browser-Version mit seinem Monetarisierungs-Modell bereits in der Kritik stand.

Einer der bekanntesten Spieler hatte sich 2023 zurückgezogen, die von ihm erstellte Karte »A Diverse World« entfernt und GeoGuessr eine »gierige Kommerzialisierung« vorgeworfen.

Entwickelt wurde GeoGuessr vom schwedischen IT-Berater Anton Wallén und bis 2019 war das Projekt größtenteils kostenlos. Ab da erhielten zunächst nur vereinzelte Funktionen und eine unbegrenzte Spielzeit ein Preisschild. Seit Februar 2024 können nur noch drei Basisrunden am Tag kostenfrei gespielt werden.