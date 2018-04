Ghost Recon: Wildlands - Entwickler verneinen Battle-Royale-Modus

Es scheint naheliegend in Ghost Recon: Wildlands mit seiner weitläufigen Bolivien-Karte einen Battle-Royale-Modus einzubauen. Immerhin boomt das Genre dank PUBG und Fortnite gerade. Der Meinung sind auch die Spieler und haben bei Ubisoft nachgefragt. Die Antwort fällt allerdings ernüchternd aus.

So sei es, dem offiziellen Twitter-Account zufolge, gerade einfach nicht machbar, einen Battle-Royale-Modus für 100 Spieler einzubauen. Man müsse dafür die Spielstruktur verändern und sich technischen Herausforderungen stellen, die gerade einfach nicht möglich seien. Prinzipiell scheint Ubisoft der Idee also nicht abgeneigt zu sein, kann sie aber technisch vorerst nicht umsetzen.

We understand the allure of the Battle Royale game mode and while it may seem like a natural direction for Ghost War. However, it would involve changes in the game structure and technical challenges that are simply impossible to undertake right now.