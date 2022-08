PC Game Pass: Alle neuen Spiele im August 2022

Jeden Monat fließen neue Spiele in den PC Game Pass, während alte Titel hinausspülen. So können Abonnenten auch im August 2022 wieder mit einer Welle neuer Spiele rechnen. Und damit ihr stets den Überblick behaltet, setzen wir euch hier kurz und bündig ins Bild.

Vermutlich bleibt sich Microsoft treu und verrät zum Monatsbeginn nur einen Teil der neuen Spiele im Xbox Game Pass für PC. Sobald weitere Titel bekanntgegeben werden, aktualisieren wir diesen Artikel.

Inzwischen kommt eine stattliche Liste an Spielen im PC Game Pass zustande. Alles, was Nutzer derzeit im Abo zocken können, fasst unsere Übersicht zusammen:

August 2022: Highlights im PC Game Pass

Two Point Campus

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Two Point Studios | Release: 9. August 2022 | Im Game Pass ab: 9. August 2022

Wir wollten von euch wissen, welche Tests ihr im Oktober bei uns noch lesen wollt. Auf Platz 3, sogar vor der großen Aufbauspiel-Hoffnung Farthest Frontier, landete Two Point Campus. Die gute Nachricht für Abonnenten des PC Game Pass: Ab Release-Tag könnt ihr das neue Aufbauspiel der Entwickler von Two Point Hospital selbst spielen.

Ihr errichtet statt eines Krankenhauses diesmal eine Universität samt Fakultäten, Hörsälen, Sporteinrichtungen und so weiter. Natürlich bleiben der drollige Grafikstil und der schräge Humor der Reihe erhalten.

Warum Géraldine große Hoffnungen in Two Point Hospital setzt, verrät sie euch in ihrer Vorschau:

Ghost Recon: Wildlands

Genre: Taktik-Shooter | Entwickler: Ubisoft Paris | Release: 7. März 2017 | Im Game Pass ab: sofort

Bei Fans beliebt für seine detaillierte Open World und viele taktische Optionen: Ghost Recon Wildlands traf den Nerv der Spieler deutlich besser als sein Nachfolger Breakpoint, der erst nach etlichen Updates langsam seinen schlechten Ruf loswurde.

Im PC Game Pass startet Ghost Recon: Wildlands nun als Teil des Abos. Ihr könnt euch im grafisch imposanten Bolivien gegen ein mächtiges Drogenkartell stellen und mit eurer Einheit aus KI-Soldaten (oder Koop-Freunden) eine großangelegte, verdeckte Operation durchführen.

Also mehr oder weniger, denn ob ihr lieber verstohlen durch die Büsche schleicht oder mit dem ganzen Arsenal wild rumballert, bleibt meistens euch überlassen. Im Test zu Wildlands erfahrt ihr mehr darüber, wie sich der Shooter spielt:

August 2022: Weitere Spiele im Game Pass

Ab 4. August:

Shenzhen I/O

Turbo Golf Racing

Ab 11. August:

Cooking Simulator

Expeditions: Rome

Offworld Trading Company

Diese Spiele verschwinden bald aus dem Abo

Wie jeden Monat verlassen auch am 15. August 2022 einige Spiele den PC Game Pass. Diese Titel müsst ihr schnell nachholen, falls ihr sie noch spielen möchtet:

Boyfriend Dungeon

Curse of the Dead Gods

Library of Ruina

Starmancer

Train Sim World 2

Freut ihr euch über ein neues Spiel im Game Pass oder wollt eines empfehlen, das in Kürze das Abo verlässt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!