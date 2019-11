Derzeit entsteht ein neuer Ghostbusters-Film unter der Regie von Jason Reitman, Sohn des Regisseurs der Kultreihe Ivan Reitman. Sehr zur Freude der Fans vereint er noch einmal die Original-Darsteller aus den ersten beiden 80er Jahren Filme: Bill Murray als Dr. Peter Venkman, Dan Aykroyd als Dr. Raymond Stantz und Ernie Hudson als Winston Zeddemore.

Auch Sigourney Weaver als Dana Barrett und Annie Potts als ehemalige Sekretärin der Geisterjäger, Janine Melnitz, dürfen in dem Reunion nicht fehlen. Inzwischen gibt es wohl einen neuen Filmtitel, der angeblich Ghostbusters: Afterlife lautet. Das Studio hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Dan Aykroyd bestätigt nun in einem Interview mit der Radioshow The Greg Hill Show seine erneute Zusammenarbeit mit Bill Murray und den Rest der Geisterjäger. Seit Jahren schon wollte Aykroyd selbst einen weiteren Ghostbusters-Film entwickeln, konnte bislang Murray aber nicht für eine Rückkehr überreden. Das hat sich inzwischen geändert.

.@dan_aykroyd has filmed his parts for Ghostbusters 2020, here are his thoughts from this morning about the upcoming sequel: pic.twitter.com/MBfN0SiI2H