Fast 20 Jahre nach Release erstrahlt Gothic in neuem Glanz: Wie halten Fans und Modder den Rollenspiel-Liebling durch HD-Texturen und neue Inhalte am Leben? Blickt exklusiv mit GameStar Plus (zur Leseprobe) hinter die Kulissen: Wie tickt Piranha Bytes - vor und nach der Übernahme durch THQ Nordic? Was ist die magische Formel für ihre Rollenspiele? Außerdem erinnern wir uns in unserem kleinen Video-Special an die schönsten Bugs aus Gothic 3 - frohes Gleiten!

Noch kein Plus-Mitglied? Jetzt Zugriff auf exklusive Artikel erhalten!

Gothic und die Mod-Community: Ewige Treue

Gothic ist unter deutschen Rollenspielern auch fast 20 Jahre später immer noch ein hoch gehandelter Name. Und unter Moddern erst recht: Wir tauchen ab in die Welt der Gothic-Mods und sprechen mit Hobby-Entwicklern wie den Machern der Gothic-3-Fan-Patches über ihre Gründe für das Erstellen von Modifikationen.



Report lesen: Wie Fans und Modder das Erbe von Gothic am Leben erhalten

Eine Gaming Virgin kommt in den Knast

Sascha Penzhorn spielt zum ersten Mal Gothic. Damals hat er es direkt wieder von der Festplatte verbannt. Das Gequatsche war ihm zu viel, die Scavenger zu schrill und die Steuerung und Menüführung zu menschenverachtend. vernichtet dort Kraut, Bier und Fleischwanzen. Und weil er wohl niemals die Barriere bezwingen wird, verschönert er eben die Welt.



Essay lesen: Gothic zum ersten Mal gespielt

Die Gothic-Entwickler ganz persönlich

Wie tickt eigentlich Piranha Bytes, der Entwickler von Gothic, Risen und Elex? Was treibt die Entwickler an, was reizt sie an ihrem Job? Und vor allem: Warum weigert sich das knapp 30-köpfige Studio so hartnäckig, zu wachsen und internationaler zu werden? Seit 20 Jahren nämlich entfalten die Piranha-Spiele dieselben Stärken, aber auch dieselben Schwächen.



Video schauen: Exklusiv-Doku über Piranha Bytes

Das Recycling von Gothic als Erfolgsrezept?

Das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes wurde 1997 gegründet und schaffte es 2001 mit dem Erstlingswerk Gothic in die Herzen der Rollenspieler und GameStar-Leser. In den folgenden 20 Jahren hat sich eigentlich nicht viel verändert. Piranha Bytes entwickelt mehr oder weniger immer das gleiche Spiel und ist trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen das deutsche Entwicklerstudio mit der treuesten Community.



Video schauen: Sie entwickeln seit 20 Jahren das gleiche Spiel und werden trotzdem geliebt

Von Gothic bis Metro - Wie entsteht Stimmung?

Immersion, Stimmung, Atmosphäre - diese Begriffe versuchen, das schwer zu fassende Gefühl beim Eintauchen in eine Spielwelt zu beschreiben. Aber was macht die atmosphärischsten PC-Spiele aller Zeiten so verdammt stimmungsvoll? Wir diskutieren über gruselige Geräusche, glaubwürdige Spielwelten und warum der Freiluft-Knast von Gothic so eine atmosphärische Open World ist.



Podcast hören: Die atmosphärischsten Spiele aller Zeiten

GameStar Plus bestellen

Noch kein GameStar Plus? Dann Gratis-Leseprobe anschauen, jetzt einsteigen und die GameStar-Redaktion beim Gaming-Journalismus unterstützen sowie nebenbei komplett werbefrei surfen. Außerdem gibt's Gewinnspiele und jeden Monat ein kostenloses Spiel wie The Flame in the Flood. Im attraktiven 12-Monats-Abo spart ihr bis zu 30 Prozent gegenüber dem 1-Monats-Paket!

Jetzt Mitglied bei GameStar Plus werden