Weihnachtszeit heißt nicht nur Ruhe und Einkehr, sondern auch Geschenkezeit - das gilt in Spielen genauso wie im echten Leben. Bei den vielen Aktionen geht der Überblick schnell mal verloren, aber dafür sind ja wir da. Wir verraten euch, welche Spiele gerade Ingame-Geschenke verteilen.

Hier geht's zur Schnell-Navigation:

Falls ihr stattdessen nach kostenlosen Spielen sucht, dann solltet ihr dem Epic Store einen Besuch abstatten, dort gibt's zur Zeit jeden Tag ein Gratis-Spiel.

653 25 Mehr zum Thema Epic: 15 Spiele geschenkt, wenn ihr schnell seid

Nicht zu vergessen: Bei Steam läuft aktuell der große Winter-Sale, die Angebote gelten bis zum 5. Januar.

Diese Spiele verteilen jetzt Weihnachtsgeschenke

World of Warcraft

Die neue Erweiterung Shadowlands ist vor kurzem erschienen und erzielte den Rekord für das sich am schnellsten verkaufende Videospiel - bis Cyberpunk 2077 um die Ecke kam. Trotzdem sind die Spielerzahlen von World of Warcraft weiterhin beeindruckend. Gerade läuft die Aktion »Winterhauchfest 2020«, bei der ihr Gratis-Items abstauben könnt. Lustiger Bonus: Einige Weltbosse haben sich über die Feiertage Weihnachtsmützen aufgesetzt.

Was gibt es? Das Pet Klingeling, ein niedlicher Schlüpfling, gibt's in zwei Ausführungen: Einmal die Standard-Version und einmal weihnachtlich dekoriert mit einem Kranz um den Hals und einer Zuckerstange in den Krallen. Außerdem bekommt ihr das Spielzeug Kranzerang, eine Symbiose aus Adventskranz und Bumerang.

Wie lange noch? Das Winterhauchfest läuft noch bis zum 2. Januar 2021 um 10 Uhr.

Call of Duty Warzone und Cold War

CoD Warzone und Black Ops: Cold War wurden kürzlich zu einer gemeinsamen Season 1 zusammengeführt. Daher könnt ihr die Feiertags-Bundles auch in beiden Spielen einlösen und verwenden. Übrigens sammelt ihr aktuell im Battle Royale automatisch doppelte Battle-Pass-XP.

Was gibt es? Ein kostenloses Shop-Bundles mit weihnachtlichen Waffenanhängern und der Sniper-Blaupause »Frozen Chosen«. Um es freizuschalten, besucht ihr den Store in Warzone oder Cold War, scrollt bis ganz unten und klickt auf das Paket »Happy Holidays«. Es ist auch als kostenlos markiert.

Wie lange noch? Die genaue Laufzeit der Aktion ist nicht bekannt, ihr solltet also vorsichtshalber schnell zuschlagen, falls ihr das Bundle haben wollt.

Path of Exile

Link zum YouTube-Inhalt

Das Free2Play-Rollenspiel Path of Exile ist inzwischen über sieben Jahre alt, hat aber dank zahlreicher Updates immer noch eine sehr aktive Spielergemeinschaft. Zu Weihnachten gibt's ein Geschenk von Entwickler Grinding Gear Games.

Was gibt es? Eine kostenlose Mystery-Twilight-Box. Darin stecken kosmetische Gegenstände und Effekte - was alles in eurem Päckchen stecken kann, seht ihr im Video oben. Um das Bundle zu erhalten, loggt ihr euch ein und besucht den Ingame-Shop. Achtung, das Angebot gilt nur, wenn euer Account älter als einen Tag ist.

Wie lange noch? Die Aktion läuft bis zum 8. Januar um 12 Uhr.

Borderlands 3

In Borderlands 3 ist vor wenigen Wochen die zweite Season gestartet, samt neuen Events und Season Pass. Warum der seinen Namen aber noch nicht verdient, erklärt euch unser Experte Dennis in seiner Borderlands-Kolumne.

Was gibt es? Zu Weihnachten bekommt ihr drei goldene Schlüssel, mit denen ihr Kisten aufschließt, in denen sich seltene oder legendäre Items verstecken. Der Entwickler gab über Twitter den SHiFT-Code bekannt, den ihr direkt im Spielmenü einlöst: CHW3T-XJXFZ-KRKFS-XTB3B-BTBW3

Wie lange noch? Der Code bleibt bis zum 31. Dezember 2020 um Mitternacht gültig.

Star Wars Squadrons

Star Wars: Squadrons bekam vor kurzem überraschend neue Raumschiffe: Ihr dürft seit Update 4.0 ins Cockpit von B-Wings oder TIE-Defendern steigen und in die actionreichen Weltraumschlachten fliegen. Und über das Weihnachtswochenende gibt's ein Geschenk für alle Spieler.

Was gibt es? Aktuell läuft ein Bonus-XP-Event, bei dem ihr deutlich schneller Erfahrung sammelt als sonst. Falls ihr also leveln wollt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt!

Wie lange noch? Die Aktion läuft über das Weihnachtswochenende, wurde aber erst am 25. Dezember bekannt gegeben. Offenbar gilt der Bonus noch bis mindestens Montag, den 27. Dezember.

Overwatch

Während dem Winterwunderland-Event in Overwatch könnt ihr kosmetische Items und mehr verdienen. Aber es gibt auch Geschenke, für die ihr euch lediglich einloggen müsst.

Was gibt es? Fünf kostenlose Winterwunderland-Lootboxen, die ihr automatisch bekommt, wenn ihr euch einloggt. In diesen Päckchen stecken Skins, Emotes und ähnliche Cosmetics.

Wie lange noch? Ihr müsst euch vor dem 5. Januar 2021 einloggen - das Angebot endet mit dem Winter-Event.

Guild Wars 2

Link zum YouTube-Inhalt

Im MMO Guild Wars 2 läuft - wenig überraschend - ebenfalls ein Winter-Event, nämlich das Wintertag-Festival. In neuen Jump-Rätseln und Quests könnt ihr Belohnungen verdienen, aber für ein Geschenk von Entwickler ArenaNet müsst ihr nichts weiter tun, als euch rechtzeitig im Shop einzuloggen.

Was gibt es? Ein kostenloses Schwarzlöwen-Ticket. Normalerweise findet ihr die Tickets nur als seltenen Loot oder müsst sie aus zehn Einzelstücken zusammensetzen. Zu Weihnachten bekommt ihr eins gratis, dazu loggt ihr euch ein und besucht den Edelstein-Shop. Das Ticket könnt ihr dann gegen einen Waffenskin eintauschen oder es für später aufsparen.

Wie lange noch? Das Angebot gilt nur noch am 26. Dezember 2020, ihr müsst also schnell sein!

Bei Rockstar weihnachtet es sehr

Zu den Winter-Events von GTA Online und Red Dead Online haben wir jeweils einen eigenen Artikel verfasst. Darin erklären wir euch im Detail, welche Belohnungen euch erwarten und was sich während der Wintertage alles ändert.

24 2 Mehr zum Thema GTA Online: Schnee und Weihnachtsgeschenke

Und hier geht's direkt zum Weihnachts-Event in Red Dead Online mit kostenlosen Gutscheinen und Ingame-Geschenken.

Noch mehr Winter-Events

Natürlich veranstalten viele weitere Online-Spiele aufwändige Aktionen, in denen ihr Items einsammeln könnt - die müsst ihr euch allerdings erstmal in winterlichen Questreihen und Missionen verdienen. Wir haben die coolsten Events gesammelt, bei denen sich das Reinspielen lohnt:

20 1 Mehr zum Thema Spannende Weihnachts-Events in MMOs und Co.

Fällt euch noch eine weihnachtliche Gratis-Aktion ein, die nicht in unserer Übersicht auftaucht? Wenn ja, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, dann ergänzen wir sie noch!