Das Sommer-Update für GTA Online gab der zwischen sechs und zehn Millionen GTA-Dollar teuren Luxusyacht mit speziellen Missionen endlich wieder Sinn. Bis jetzt hielten sich die Funktionen und der spielerische Mehrwert der extravaganten Schiffe nämlich in Grenzen. In der Community erhielten Yachten entsprechend den Ruf, nur für Spieler interessant zu sein, die bereits alles haben und ein wenig angeben wollen.

Doch wer mit den neuen Missionen auf den großen Geldregen hoffte, könnte enttäuscht werden: Bei den Belohnungen handelt es sich im Angesicht des stolzen Schiffspreises im besten Fall um Wechselgeld.

Das zahlen die Yacht-Missionen: Mit dem Besitz einer der drei verschiedenen Ausführungen der Galaxy Super Yacht erhaltet ihr mit dem Sommer-Update für GTA Online Zugriff auf insgesamt sechs neue Aufgaben, von denen euch jede einzelne mit zwischen 14.000 und 25.000 GTA-Dollar belohnt. Wer alle sechs abschließt, bekommt zudem ein besonderes Kapitäns-Outfit und einen einmaligen Bonus von 200.000 GTA-Dollar.

Im Angesicht der stolzen Preise einer Yacht, ist das aber tatsächlich nicht allzu viel:

The Orion: 6.000.000 Dollar

The Pisces: 7.00.000 Dollar

The Aquarius: 8.000.000 Dollar

Und dann wären da ja noch die (optionalen) Verbesserungen eurer Yacht, die euch zusätzlich mehrere hundertausend GTA-Dollar kosten können. Einen Überblick über sämtliche Yachten und ihre Upgrades erhaltet ihr hier:

Für die Community zu teuer & zu wenig lukrativ

Im GTA-Online-Unterforum auf Reddit machen sich die Spieler über diesen Umstand lustig. So merkt beispielsweise der User ZachLemur an, dass ihr insgesamt 741 Yacht-Missionen abschließen müsst, um das Geld für das teuer erstandene Schiff wieder reinzuholen. Und das unter der Berücksichtigung, dass es den doppelten Bonus nicht für immer geben wird und man Ausgaben für Munition oder Rüstung mit einberechnen sollte.

Durch einen einzigen Yacht-Auftrag erhaltet ihr derzeit im Bestfall so viel wie es kostet, das Schiff an eine neue Position fahren zu lassen. Der Kauf lohnt sich für viele Spieler damit weniger als die teuren Apartments, die euch zumindest Zugriff auf lohnenswerte Heists geben. Immerhin: Mit einer Yacht gibt es sich wesentlich besser an, als mit einer Luxuswohnung.

Spielspaß überwiegt Geld

Geld ist nicht alles: Obwohl die Missionen selbst nicht sonderlich lohnenswert sind, empfinden manche Spieler sie allerdings als äußerst interessant und vor allem spaßig. In den Kommentaren zu einem der Yacht-Posts auf Reddit erklärt gar mancher Spieler, dass seine Lieblingsmission aus dem gesamten MP-Modus einer der Yacht-Aufträge ist.

Yachten aktuell günstiger: Und solltet ihr in GTA Online tatsächlich schon alles gespielt haben, was es zum Spielen gibt, ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt, über den Kauf einer Yacht nachzudenken: Aktuell sind die Luxusschiffe um 30 Prozent im Preis reduziert. Damit kosten die Yachten noch immer ein Vermögen, doch wer schon lange genug in GTA Online unterwegs ist, hat möglicherweise genug angespart, um ohne zu Zögern zuzugreifen.

Wer in GTA Online reich werden will, sollte vielleicht auf den nächsten Heist warten. Gerüchten zufolge soll der sich mehr lohnen, als jede andere Aktivität in dem Spiel. Dafür geht es angeblich zurück nach Liberty City - dem Schauplatz von GTA 4. Allerdings handelt es sich hierbei um eine unbestätigte Meldung, die ihr definitiv mit Vorsicht genießen solltet. Wir prüfen das Gerücht in unserer Analyse: Wie realistisch ist, dass der nächste Heist zehn Millionen GTA-Dollar ausschütten soll?