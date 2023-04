Unscheinbare Nebenaufgabe in Hogwarts Legacy wird auf einen Schlag zur tödlichen Waffe

In Hogwarts Legacy könnt ihr Gegnern auch mit einer riesigen Kugel verdreschen.

In Hogwarts Legacy spielt ihr wohl einen der brutalsten Fünftklässler der Welt. Als Zauberer oder Hexe macht ihr hier massenweise Monster, aber auch menschliche Gegner mit ausgeklügelten Zauber-Kombinationen platt. Ein besonders einfallsreicher Fan hat jetzt eine unerwartete Methode gefunden, um seine Widersacher quasi zu überrollen.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Bei Merlins Bart!

In der großen Welt von Hogwarts Legacy hat der legendäre Zauberer Merlin zahlreiche Rätsel versteckt, die ihr mit ein wenig Geschick - und unserem Guide - lösen dürft. Manche dieser Nebenaufgaben lassen euch eine riesige Steinkugel in einem Loch versenken. Dem Reddit-Post eines Fans nach zu urteilen, war ihm die ohnehin recht maue Belohnung für die Rätsel wohl nicht so wichtig.

Stattdessen setzte er die Kugel als Waffe ein, und zerschmetterte mit Hilfe von Wingardium Leviosa seine Feinde:

In den Kommentaren zum Beitrag zeigen sich viele andere Spielerinnen und Spieler erheitert, aber auch überrascht. So wusste offenbar nicht jeder, dass die Rätselkugeln sich ganz einfach mit Leviosa bewegen lassen. Oft wurde stattdessen Depulso genutzt, was in deutlich mehr Arbeit ausartete. So schreibt etwa mander8820:

Warte mal, man kann sie hochheben??? Ich habe Flashbacks davon, wie ich eine davon einen ganzen Berg hochgeschoben habe!

Andere Fans machen dagegen Scherze über die Brutalität, mit der die Gegner bekämpft werden. F3n1x_ESP schreibt:

Es gibt vier unverzeihliche Flüche: Imperio, Crucio, Avada Kedavra und jegliche Kombination von Zaubern, die ein gewisser Fünftklässler vor mehr als hundert Jahren nutzte, dessen Name aus den Archiven getiligt wurde.

Was haltet ihr von dem kreativen Einfall des Hogwarts-Fans? Würdet ihr auch gern mit einer art magischer Abrissbirne durch die Welt laufen, oder greift ihr lieber auf konventionelle Zauber zurück? Und was sind eure liebsten Zaubersprüche und Kombinationen für den Kampf? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren!