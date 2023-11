Wer jetzt Hogwarts Legacy startet, bekommt haufenweise Geschenke

Mit den Twitch Drops könnt ihr euch als Professor Ronen verkleiden.

Es gibt gute News für alle Hogwarts-Schülerinnen und -Schüler: Seit dem 13. November schenkt euch Warner Bros. Games alle bisherigen Twitch Drops für Hogwarts Legacy nachträglich.

Was also zunächst exklusiv in den Live Streams von Avalanche erhältlich war, ist nun für alle Spielerinnen und Spieler zugänglich. Das gilt im Übrigen für alle Plattformen - passend zum Release von Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch.

Wie erhalte ich die Gratis-Belohnungen?

Falls ihr die Avalanche Live-Streams für die exklusiven Belohnungen verpasst habt, braucht ihr euch ab sofort einfach nur ins Spiel einloggen, um die Geschenke einzusacken. Ihr solltet dann direkt den Hinweis »Hol deine Belohnungen ab« angezeigt bekommen. Folgende elf Gegenstände erwarten euch:

Brille des Professors für Zauberkunst

Handschuhe des Professors für Zauberkunst

Outfit des Professors für Zauberkunst

Schal des Professors für Zauberkunst

Kufi mit Quaste des Professors für Zauberkunst

Umhang des Professors für Zauberkunst

Drachenaugenbrille mit silbernen Gestell

Gassenhut

Karmesinroter Blitzschal

Fliederfarbenes Ensemble

Merlins Umhang

In dem offiziellen Hogwarts Legacy Post auf X könnt ihr die Ausrüstungsgegenstände auch nochmal visuell betrachten. Also, holt euch schnell eure gratis Belohnungen ab und bloß nicht bummeln!

Gefallen euch die kosmetischen Items für Hogwarts Legacy? Werdet ihr sie euch selbst holen oder wünscht ihr euch lieber andere zusätzliche Belohnungen, Updates oder Content für das Spiel? Auf welcher Plattform spielt ihr euren Hogwarts Schüler? Habt ihr euch vielleicht sogar schon die Version für die Nintendo Switch geholt? Wenn ja, wie findet ihr es auf der Switch? Schreibt uns eure Gedanken gern in die Kommentare!