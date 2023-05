Ein heimlich veränderter Bosskampf in Hogwarts Legacy gibt Rätsel auf

In Hogwarts Legacy könnt ihr eurem Charakter eine große Auswahl verschiedener Zaubersprüche beibringen, mit denen ihr Rätsel löst oder auch Kämpfe bestreitet. Sogar die drei unverzeihlichen Flüche könnt ihr lernen und anwenden, wenn ihr vor dunkler Magie nicht zurückschreckt. Deren Gebrauch wird jedoch nun während einer Spielpassage beschränkt.

Was wurde geändert?

Spoiler-Warnung: Die nachfolgenden Zeilen enthalten schwerwiegende Spoiler für die Quest Kümmere dich um deine Angelegenheiten . Solltet ihr auf der Playstation 5 spielen und sie noch nicht erledigt haben, wollt ihr vielleicht nicht weiterlesen.

Konkret geht es um den Bosskampf der besagten, PS5-exklusiven Quest in Hogsmeade, die oben im Trailer vorgestellt wird. Bei der ziemlich düsteren und unheimlichen Aufgabe stellt ihr euch am Ende einem Bosskampf gegen Cassandra Mason. Wer keine moralischen Bedenken hat, konnte bisher wie in allen Kämpfen hier auch unverzeihliche Flüche wie Avada Kedavra anwenden.

Mit dem neuesten Update entfällt diese Option jedoch. Der Todesfluch ist während des Bosskampfs gesperrt und ihr müsst Cassandra auf andere Weise besiegen. Allerdings ist diese Änderung nicht in den Patch Notes zu finden. Hier wird lediglich angegeben, dass ein Absturz behoben worden sei, der beim Anwenden von Avada Kedavra in diesem Kampf auftrat.

Fans zeigen sich verwundert

Auf Reddit fiel die Änderung bereits ersten Spielerinnen und Spielern auf, wie etwa dem User CrimeBeMyJam:

Zum größten Teil zeigen sich die Fans verwundert über die unangekündigte Veränderung des Bosskampfes. So schreibt etwa carchewlio, die Quest impliziere bereits, dass Cassandra am Ende sterbe. Und RegularGuyy merkt an:

Was zur Hölle? Sie kommentiert es doch sogar, wenn man einen unverzeihlichen Fluch gegen sie einsetzt!

Der User Substantial-Animal 14 ist sich nicht ganz sicher, ob er die Änderung gut oder schlecht findet:

Ich bin unentschieden. Einerseits ist Avada Kedavra viel zu stark und es fühlt sich wie cheaten an, wenn ich es gegen einen Troll einsetze. Aber auf der anderen Seite ... warum sollte man uns einen Todesfluch geben, wenn wir ihn dann nicht einsetzen dürfen?

Ob es sich bei dem Fluch-Verbot um eine beabsichtigte Balance-Änderung handelt, man den in den Patch Notes erwähnten Absturz nur auf diese Weise beheben konnte, oder sich einfach ein Fehler eingeschlichen hat, wissen wir momentan nicht. Wir haben diesbezüglich aber bei den Entwicklern nachgefragt, und werden eine eventuelle Antwort im Artikel ergänzen.

Was haltet ihr von der Änderung? Glaubt ihr es handelt sich um eine beabsichtigte Anpassung im Sinne des Balancing, einen Bugfix oder um ein Versehen? Setzt ihr in Hogwarts Legacy unverzeihliche Flüche ein, oder schreckt euer Zauberschüler vor solchen dunklen Geheimnissen eher zurück? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!