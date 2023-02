Bei einem Community-Speedrun-Event von World of Gothic zu Gothic 1 ging es heiß her. Sowohl der Weltrekordhalter Comatose als auch dessen Vize und größter Konkurrent Saradoc nahmen am Turnier teil. Am Ende gewann der deutsche Streamer Saradoc mit einer Spielzeit von unter 14 Minuten. Das klingt zwar wie eine utopisch kurze Zeit für das Rollenspiel-Meisterwerk, doch dabei handelt es sich erstaunlicherweise nicht mal annähernd um den Rekord.

Wie schnell ist der Rekord?

Der aktuelle Weltrekord stammt laut Speedrum.com von dem deutschen Streamer und Turnier-Zweiten Comatose. Dieser verteidigt seinen Titel mit einer Zeit von 10 Minuten und 23 Sekunden bereits seit dem 6. September 2021. Den zweiten Platz belegt, wie bereits erwähnt, der Turniergewinner Saradoc mit einer Spielzeit von 10 Minuten und 27 Sekunden. Zum Vergleich: Die Internetseite How Long to Beat gibt für die Hauptstory in einem normalen Spielverlauf eine Durchschnittsspielzeit von 22,5 Stunden an.

Welche Regeln hatte das Turnier?

Für das Turnier galten folgende Regeln:

keine exotischen Spielversionen (z.B. chinesisch)

No Out of Bonds (also außerhalb des eigentlichen Spielbereiches)

Regeln ohne Katapult oder alternative Glitches

Beim Festhängen neu laden des letztes Saves möglich + 15 Strafsekunden

Start: Erster Ladebildschirm

Schluss: Start des Ending-Cutscene

Für den Weltrekord-Speedrun galten lediglich die Regeln für den Start und den Schluss des Speedruns. Zu beachten ist auch, dass man im Turnier nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen hatte, wodurch die geringste Spielzeit dort nochmal länger gewesen sein dürfte als beim Weltrekord.

Habt ihr Gothic 1 gespielt? Falls ja, wie viele Minuten habt ihr gebraucht? Habt ihr vielleicht selbst schon mal einen Speedrun in Gothic oder einem anderen Spiel gewagt? Freut ihr euch auf das anstehende Gothic Remake? Schreibt's in die Kommentare!