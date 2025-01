»Ich will mit dem Pöbel spielen« - Die Stimme von Hans aus Kingdom Come 2 muss wie alle anderen auf den Release warten

Hans Capon wird auch in Kingdom Come: Deliverance 2 eine wichtige Rolle spielen.

In weniger als einem Monat erscheint Kingdom Come: Deliverance 2. Bei uns in der Redaktion wird das Rollenspiel schon kräftig ausprobiert und die ersten Artikel vorbereitet. Doch nicht allen ist das Glück vergönnt, KCD2 jetzt schon spielen zu dürfen. Ja, nicht mal der Sprecher des tragenden Charakters Hans Capon kann das!

Das schreibt er zumindest auf X. Dort verrät er jedoch auch, dass es ihm gar nichts ausmacht, auf den offiziellen Release zu warten.

Ich will mit dem Pöbel spielen

Luke Dale, der englischsprachige Sprecher von Hans, hat auf X einen Beitrag veröffentlicht, in dem er darauf anspielt, in Kingdom Come: Deliverance die Zeit überspringen zu können. Ginge das wirklich, müsste er nicht mehr einen Monat warten, bis er den Nachfolger spielen kann.

In den Kommentaren äußerten sich einige Nutzer verwundert, dass er im Vorfeld keinen Key erhalten zu haben scheint, wie es zum Beispiel bei einigen Journalisten der Fall ist. Der Nutzer Walter van Rooyen fragt daraufhin konkret nach:

Bekommst du wie Journalisten auch im Vorfeld Keys?

Dale antwortet daraufhin augenzwinkernd:

Nein, ich möchte aber auch keinen! Ich will mit dem Pöbel spielen!

Trotz der humorvollen Aufmachung seiner Antwort wird deutlich, dass es für ihn in Ordnung zu sein scheint, nicht durch seine Arbeit bevorzugt zu werden. Auf eine ähnliche Frage hin bekräftigt der Synchronsprecher seine Aussage: Es stört mich nicht, zu warten.

Aus Dales Beitrag wird dennoch klar, dass er Kingdom Come: Deliverance 2 voller Vorfreude gegenübersteht. Ähnlich sieht es bei den Fans aus. Der Nutzer zz schreibt sogar, dass er sich ausschließlich für das Spiel eine PlayStation 5 gekauft und seine PS4 in Rente geschickt hat.

Dale gibt weitere Einblicke

Dale antwortet auch auf Fragen der Fans, die nichts mit dem nicht vorhandenen Early-Access zu tun haben. So berichtet er zum Beispiel, dass er über die gesamte Story von Kingdom Come: Deliverance 2 informiert wurde und nicht nur seine eigenen Textfetzen oder einzelne Szenen des Spiels kennt. Er ist sich jedoch sicher, dass es sich nicht negativ auf seinen persönlichen Spielspaß auswirken wird.