Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende sind 6 coole Spiele gratis

Am Wochenende könnt ihr unter anderem Elder Scrolls Online und House Flipper kostenlos spielen.

Ihr wisst noch nicht, was ihr über die Feiertage spielen werdet? Dann ist vielleicht bei den aktuell kostenlos spielbaren Titeln auf Steam und Epic etwas für euch dabei. Dieses Wochenende könnt ihr vier Spiele gratis ausprobieren und eins davon dauerhaft behalten. Wir stellen sie euch kurz vor.

Falls nichts für euch dabei ist, bleibt natürlich immer noch der Steam-Sale als Anlaufstelle. Wir haben 15 der besten Angebote für euch herausgesucht, die sich gerade besonders lohnen.

Highlight der Woche: Elder Scrolls Online

2:13 The Elder Scrolls Online schickt euch im neuen Gameplay-Trailer in daedrische Reiche

Genre: Online-Rollenspiel | Releasejahr: 2014 | Kostenlos spielen bis: 17. April Zum kostenlosen Spiel

The Elder Scrolls Online ist inzwischen schon 8 Jahre alt, wird aber immer noch regelmäßig mit neuen Inhalts-Updates versorgt und erfreut sich weiterhin stabiler Spielerzahlen. Falls ihr überlegt habt, die Welt von Elder Scrolls auch mal online, vielleicht zusammen mit einem Freund oder einer Freundin zu erkunden, dann bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit.

Aber auch alleine könnt ihr ESO gut spielen, wie Sascha bewiesen hat:

Das MMORPG bietet auch im Grundspiel schon massig Inhalte: Zahlreiche Quests, Gilden, große Gebiete und eine spannende Story erwarten euch im Online-Tamriel. Wie in anderen Elder-Scrolls-Spielen gibt es eine große Sandbox, in der ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt, wie auch unser Nachtest von 2016 betont.

Weitere kostenlose Spiele

Battlestar Galactica Deadlock

13:48 Battlestar Galactica: Deadlock - Fazit & Gameplay: Das Spiel, das die Serie verdient?

Für Fans von strategischen Weltraumschlachten gibt es am Wochenende ein kostenloses Spiel, dass sie für immer behalten dürfen. Battlestar Galactica: Deadlock basiert auf der gleichnamigen TV-Serie, die bis 2009 im Fernsehen lief, spielt allerdings 60 Jahre vor den Ereignissen dieser.

Ihr übernehmt hier die Kontrolle über die koloniale Flotte und verteidigt eure Gebiete im ersten Zylonenkrieg gegen die Maschinen. Ihr habt die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Schiffstypen und Offizieren, die ihr dann in pausierbare Echtzeitschlachten im Singleplayer schickt. Im Multiplayer tretet ihr dann gegen andere Menschen an.

House Flipper

0:57 House Flipper - Trailer zum Renovier-Simulator & Steam-Hit

House Flipper lässt euch zum ultimativen Handwerker werden, der für seine Kunden (oder sich selbst) ganze Häuser renoviert, umbaut und einrichtet. In First Person werdet ihr zu verschiedenen Aufträgen geschickt, bei denen ihr meist Müll entsorgen, Putzen, Streichen, Möbelstücke aufstellen oder Installationsarbeiten verrichten müsst. Wie der Trailer zeigt, greift ihr manchmal aber auch zum Hammer und reißt ganze Wände ein.

Auf Steam ist das Spiel äußerst beliebt und landete beim Release sogar für kurze Zeit in den Steam-Charts. Übers Wochenende könnt ihr nun selbst die Faszination dahinter erforschen.

The Murder of Sonic the Hedgehog

Sega hat sich dieses Jahr einen der besten Gaming-Aprilscherze geleistet: Das Abenteuer Murder of Sonic ist weiterhin komplett kostenlos auf Steam verfügbar. Wie der Titel schon verrät müsst ihr hier den kaltblütigen Mord am blauen Igel aufklären. Auf Steam sorgt das Spiel für wahre Begeisterungsstürme und macht offenbar auch richtig Spaß.

Welche Scherze sich Publisher und Entwickler dieses Jahr zum ersten April noch geleistet haben, lest ihr übrigens hier:

PGA Tour 2K23

Hinter dem kryptischen Namen verbirgt sich eine Golf-Simulation, die euch virtuell zum Meister der Sportart werden lässt. Als Profi-Spieler oder -Spielerin könnt ihr euch auf echten lizensierten Golfplätzen austoben, oder mit dem Kurs-Designer eure eigenen Plätze bauen und mit anderen teilen. Im Multiplayer tretet ihr außerdem gegen andere Spielerinnen und Spieler an.

Bei Steam kommt PGA Tour aktuell nur auf ausgeglichene Bewertungen, kritisiert werden unter anderem technische Probleme, der Online-Zwang im Singleplayer, die Monetarisierung und Design-Entscheidungen. Kostenlos kann man dem Titel natürlich dennoch eine Chance geben.

Shapez

Epic verschenkt diese Woche ein Spiel für Bastler und Automatisierungs-Fans. In Shapez müsst ihr aus mehreren Teilen bestimmte Formen herstellen. Dazu lasst ihr diese über Förderbänder durch Maschinen laufen, die Teile drehen, einfärben, zerschneiden oder zusammensetzen. Im Verlauf des Spiels stellt ihr immer kompliziertere Formen her und baut irgendwann ganze Fabrikanlagen und gigantische Produktionsketten.

Ihr seid nicht fündig geworden? Dann lasst euch von Michi im Video zeigen, welche neuen Spiele diese Woche außerdem erschienen sind, und was ihr als Abonnenten von Prime Gaming oder dem Game Pass geschenkt bekommt:

10:23 Kommt ER jetzt WIRKLICH?! - Neu & Gratis-Games

Ist dieses Wochenende auch ein Spiel für euch dabei? Werdet ihr zum ersten Mal in die Online-Welt von Tamriel eintauchen, ein paar Häuser renovieren, eine Runde Golf spielen oder eine riesige Fabrik errichten? Oder geht ihr diese Woche leer aus? Was spielt ihr dann über das Osterwochenende? Schreibt es gerne in die Kommentare!