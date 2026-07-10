Fantasy-Städtebau mit 94% positiven Steam-Reviews dieses Wochenende kostenlos - und noch zwei weitere Spiele

Auf Steam kommen dieses Wochenende Survival- und Strategie-Enthusiasten gratis auf ihre Kosten.

Auch dieses Wochenende wird wieder fleißig gezockt. Zumindest, wen es nach Steam geht, denn ihr dürft drei spannende Titel kostenlos ausprobieren. Behalten könnt ihr sie diesmal nicht, allerdings regnet es zusätzlich saftige Rabatte, falls ihr nach dem Reinspielen Lust auf mehr habt.

Mit dabei ist ein echter Strategie-Hit mit 94 Prozent positiven Reviews und ein Survival-Klassiker mit ungewöhnlichem Sci-Fi-Setting.

Highlight: Against the Storm

11:12 Against the Storm - Testvideo zum Stadtbau-Hit

Autoplay

Genre : Aufbau-Strategie

: Aufbau-Strategie Release : 8. Dezember 2023

: 8. Dezember 2023 Kostenlos spielen bis: 13. Juli, 19 Uhr Zum kostenlosen Spiel auf Steam

Against the Storm sticht vor allem durch das Setting heraus: Statt euch durch historische Epochen zu bauen, errichtet ihr hier eine Fantasy-Stadt aus den Ruinen einer apokalyptischen Katastrophe. Ihr führt deshalb auch nicht nur Menschen an, sondern auch kuriosere Bewohner wie Biber, Eidechsen oder Harpyien mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen.

Die einzelnen Völker fühlen sich zudem nicht immer nachbarschaftlich verbunden, weshalb ihr ein ganzes Netzwerk an Siedlungen errichtet und leitet, statt nur eine einzige, große Metropole. Die Endzeit-Welt ist gefährlich und gnadenlos, weshalb ihr auch scheitern könnt. Allerdings nehmt ihr im Roguelite-Stil einige Boni mit in den nächsten Versuch, sodass immer ein Gefühl von Fortschritt bleibt.

Sagt euch das Fantasy-Aufbauspiel zu, könnt ihr es auf Steam noch bis zum 23. Juli mit einem Rabatt von 70 Prozent (9 Euro) kaufen.

Hier findet ihr noch unseren ausführlichen Test zu Against the Storm, damit ihr möglichst gut informiert reinstartet:

Weitere kostenlose Spiele auf Steam

Ark: Survival Ascended : Ark Survival Evolved war einer der ersten großen Survival-Hits. Und was für einer! Der ungewöhnliche Mix aus Sci-Fi und Dinos hat schon damals viele fasziniert. Survival Ascended bringt das Prinzip mit schickerer Grafik quasi für die aktuelle Konsolengeneration zurück, was auch auf dem PC eine gute Figur macht. Zumindest optisch, denn in den Reviews beschweren sich viele aktuell noch über den Zustand der Early-Access-Fassung. Für lau reinschauen, kostet aber natürlich nichts ... Kostenlos spielen bis : 13. Juli, 19 Uhr auf Steam (oder mit 75 Prozent Rabatt für rund 11 Euro kaufen bis zum 23. Juli)

: Ark Survival Evolved war einer der ersten großen Survival-Hits. Und was für einer! Der ungewöhnliche Mix aus Sci-Fi und Dinos hat schon damals viele fasziniert. Survival Ascended bringt das Prinzip mit schickerer Grafik quasi für die aktuelle Konsolengeneration zurück, was auch auf dem PC eine gute Figur macht. Zumindest optisch, denn in den Reviews beschweren sich viele aktuell noch über den Zustand der Early-Access-Fassung. Für lau reinschauen, kostet aber natürlich nichts ...

2:18 Ark Survival Ascended: Gameplay-Trailer zum Remake des Dino-Survival-Spiels

Gogh: Focus with your Avatar : Dieses Spiel wirkt zwar unglaublich schräg, dahinter steckt aber ein interessantes Konzept. Ihr betretet einen virtuellen Coworking Space , wo ihr einen Charakter erstellen, den Raum um euch gestalten und einige Werkzeuge für bessere Konzentration (wie etwa einen Pomodoro-Timer) nutzen könnt. Arbeitet ihr von zuhause aus, könnt ihr euch so ein bisschen Büro-Feeling gönnen. Kostenlos spielen bis : 13. Juli, 19 Uhr auf Steam (oder mit 40 Prozent Rabatt für rund 7 Euro kaufen bis zum 23. Juli)

: Dieses Spiel wirkt zwar unglaublich schräg, dahinter steckt aber ein interessantes Konzept. Ihr betretet einen virtuellen , wo ihr einen Charakter erstellen, den Raum um euch gestalten und einige Werkzeuge für bessere Konzentration (wie etwa einen Pomodoro-Timer) nutzen könnt. Arbeitet ihr von zuhause aus, könnt ihr euch so ein bisschen Büro-Feeling gönnen.

Wollt ihr wissen, was sich gerade sonst so auf Steam und um Steam herum tut, findet ihr ein paar spannende Artikel gleich hier oben verlinkt. Der letzte Steam Sale ist gerade zu Ende gegangen, sodass sich die Angebote aktuell etwas erholen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr ein paar Schnäppchen gelandet habt und wie eure nächsten Spielprojekte so aussehen. War nichts dabei, lohnen sich ja vielleicht die oben vorgestellten Spiele zum Ausprobieren.