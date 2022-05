Kostenlos bei Steam + Epic: Dieses Wochenende gibt’s 3 Spiele gratis

Endlich Wochenende und endlich warmes Wetter! Perfekt also, um sich im nächstbesten Park oder vor dem lokalen Kiosk ein paar kühle Drinks reinzudübeln. Wenn da nicht diese heimtückischen kostenlosen Spiele wären, die euch lieber an den PC fesseln wollen.

Dieses Wochenende erwartet euch nämlich nicht nur die Videospielumsetzung eines der besten Brettspiele überhaupt, sondern auch noch der aktuellste Ableger einer der besten 4X-Strategiereihen.

Highlight der Woche: Civilization 6

Genre: 4X-Strategie | Entwickler: Firaxis | Release: 21. Oktober 2016 | Kostenlos spielbar bis: 9. Mai 2022

Ok, Civilization 6 hat schon so einige Jahre auf dem Buckel. Für viele Fans ist es auch nicht mal der beste Teil der Serie. Aber auch ein solides Civ ist ja immer noch ein hervorragendes Globalstrategiespiel.

Schon beim ersten Spielstart werdet ihr mit einer epischen Hymne begrüßt, die einem umgehend Lust darauf bereitet, einen triumphalen Wissenschafts- oder Kultursieg einzufahren. Aber worum geht’s in Civilization 6 überhaupt?

Das altbekannte Spielprinzip kommt natürlich auch hier zum Einsatz: Als Anführer einer Nation führt ihr diese aus der Steinzeit bis in die Gegenwart und darüber hinaus. Diplomatie, Forschung und ständiges Expandieren stehen dabei natürlich wieder im Vordergrund.

Im Gegensatz zum äußerst beliebten fünften Teil gibt’s einige nette Neuerungen: Städte können etwa durch Bezirke erweitert werden und Einheiten lassen sich ab dem Industriezeitalter für mehr konzentrierte Feuerkraft zusammenlegen.

Falls ihr noch nie ein Civilization gespielt habt, wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt – zumal Civ 6 auch der bislang einsteigerfreundlichste Serienableger ist.

Weitere kostenlose Spiele

Terraforming Mars: Unter Brettspielfans gilt Terraforming Mars als eines der besten Brettspiele überhaupt. Im Epic Store bekommt ihr nun die Videospielumsetzung geschenkt und könnt dort virtuell euren Konzern zur Herrschaft über den roten Planeten führen.

Assetto Corsa Competizione: Ihr fahrt gerne virtuelle Rennen, aber wollt echte Strecken und deutlich mehr Realismus als etwa in Forza Horizon 5? Und es soll auch noch unheimlich hübsch aussehen? Dann könnte die GT3-Simulation genau das richtige Spiel für euch sein.

Kostenlos spielbar bis: 12. Mai 2022, 17 Uhr

Und noch mehr kostenlose Spiele

Wenn euch keines der Spiele gefällt oder ihr von kostenlosen PC-Spielen einfach nicht genug bekommen könnt: Amazon Prime verschenkt auch im Mai wieder einige richtig gute Spiele an alle Abonnenten, darunter auch der Horror-Shooter Dead Space 2 und das Kult-Adventure Der Fluch von Monkey Island.