An Weihnachten gibt es Geschenke. Im besten Fall bekommt ihr die von eurer Familie oder euren besten Freunden. Doch auch abseits eurer Liebsten könnt ihr euch aktuell auf die Suche nach ein paar Präsenten begeben, die ihr sogar noch vor Heiligabend auspacken dürft!

Am Wochennde vom 18. bis 20. Dezember finden sich zahlreich Gratis-Aktionen in jeder Menge Stores. Die ganze Woche haben wir euch bereits von den unterschiedlichsten Aktionen berichtet. Egal ob nun bei Epic, Amazon Prime oder auch Steam. In diesem Artikel sammeln wir alle aktuellen Weihnachts-Aktionen.

Kostenlos bei Steam: 2 Spiele im Free Weekend

Dieses Wochenende sind auf Steam zeitweise zwei verschiedene Spiele kostenlos spielbar. Diese Gratis-Aktionen finden sich bei Valve in unregelmäßigen Abständen. Meistens habt ihr dann drei Tage Zeit, um die Spiele ausführlichen zu testen - oder sogar durchzuspielen. Dieses Wochenende könnt ihr euch zwischen dem Rollenspiel Disaea 4 Complete+ und dem Multiplayer-Modus von Resident Evil 3 Remake entscheiden.

Resident Evil Resistance: Ursprünglich war Resistance mal als unabhängiges Multiplayer-Spin-Off der Resident-Evil-Reihe gedacht. Dann hat sich Capcom aber dazu entschlossen, das Spiel als zusätzlichen Modus mit dem Remake von Resident Evil 3 zu kombinieren. Ihr tretet in einem Team aus vier Spielern gegen eine Horde aus untoten Zombies an.

Disgaea 4 Complete+: Der etwas unkonventionelle Name des Rollenspiels deutet schon an - wir haben es hier mit einem JRPG zu tun. Und das bedeutet in diesem Fall auch mal wieder eine reichlich abgedrehte Story, in der ihr als Vampir Valvatorez eine Revolution gegen die korrupte Regierung von Hades anleitet.

Wann? Vom 17. bis 21. Dezember

Vom 17. bis 21. Dezember Was? Der Multiplayer-Shooter Resident Evil Resistance und das strategische JRPG Disgea 4

Der Multiplayer-Shooter Resident Evil Resistance und das strategische JRPG Disgea 4 Wo? Ihr findet Resistance auf der Steam-Seite von Resident Evil 3 Remake und Disgea 4 auf seiner eigenen.

Kostenlos bei Epic: 15 Spiele geschenkt

Der Epic Store gilt als die zuverlässigste Quelle, wenn ihr regelmäßig kostenlose Spiele abstauben wollt. Jede Woche gibt es hier eine Gratis-Aktion. Vor Weihnachten legt der Store aber nochmal richtig los. Hier bekommt ihr seit dem 17. Dezember jeden Tag ein Spiel geschenkt.

Der Clou: Ihr müsst euch auf jeden Fall beeilen. Die Spiele-Geschenke bleiben nämlich immer nur 24 Stunden verfügbar, bevor das nächste an der Reihe ist. Schaut also regelmäßig auch hier auf GameStar vorbei, wir sagen euch rechtzeitig bescheid.

Wann: Vom 17. Dezember bis 1. Januar

Vom 17. Dezember bis 1. Januar Um wieviel Uhr? Jeden Tag um 17:00 Uhr

Jeden Tag um 17:00 Uhr Was? Vollversionen von unterschiedlichen PC-Spielen (beispielsweise Cities Skylines)

Vollversionen von unterschiedlichen PC-Spielen (beispielsweise Cities Skylines) Wo? Direkt auf der Startseite im Epic Store

Kostenloser Shooter: Der Multiplayer von CoD Cold War

Call of Duty: Cold War besteht wie schon seine Vorgänger aus vielen unterschiedlichen Spielmodi. Ihr könnt den Shooter für seine Kampagne zocken, euch zusammen mit Freunden auf den Zombie-Modus werfen oder dutzende Stunden im Multiplayer verbringen. Wenn ihr letzteres erst Mal ausprobieren wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen.

Für eine ganze Woche könnt ihr momentan den Multiplayer-Modus von Cold War kostenlos ausprobieren. Hier stehen euch viele verschiedene Spielmodi offen. Es gibt aber auch ein paar Einschränkungen. Modi wie Suchen & Zerstören oder Frei für Alle könnt ihr in dieser Zeit nicht spielen. Außerdem wechseln die verfügbaren Modi nach ein paar Tagen durch.

Wann? Vom 17. bis 24. Dezember

Vom 17. bis 24. Dezember Was? Einige ausgewählte Spielmodi des Multiplayers von CoD: Cold War

Einige ausgewählte Spielmodi des Multiplayers von CoD: Cold War Wo? Im Battle.net-Launcher - einfach im Store nach Cold War suchen

Kostenlos bei Amazon: 9 Gratis-Spiele für Prime-Kunden

Bei Amazon Prime Gaming werden monatlich immer neue Spiele hinzugefügt, die ihr gratis runterladen könnt. Das gilt aber nur dann, wenn ihr mit eurem Amazon-Account auch ein Prime-Abonnement abgeschlossen habt. Die kostenlosen Spiele gibt es zusammen mit einigen Ingame-Gegenstände also eher als Bonus obendrauf.

In Sachen Qualität hat sich in den letzten Wochen die Auswahl an kostenlosen Spiele jedoch nochmal ein wenig erhöht. Aktuell bekommt ihr etwa mit Battlefield 3 einen der besten Multiplayer-Shooter der letzten 10 Jahre.