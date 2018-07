Zu den großen Herbst-Releases wie Battlefield 5, Red Dead Redemption 2 oder Call of Duty: Black Ops 4 gesellt sich ein Muss für Farming-Enthusiasten. Am 20. November erscheint der Landwirtschafts-Simulator 19 für PC, PS4 und Xbox One.

Zur Ankündigung über den offiziellen Twitter-Kanal gab es außerdem noch ein paar Screenshots zu sehen, die ihr ebenfalls in unserer Galerie findet.

Farming Simulator 19 releases for PlayStation 4, Xbox One and PC on November 20!



Farm like never before in the deepest, most complete farming simulator ever. pic.twitter.com/o3nbHGcmPx