Der Larian-Gründer und Creative Director von Baldur's Gate 3, Swen Vincke, hat sich im Interview mit Wccftech positiv über die Möglichkeiten eines Spiele-Streamingdienstes geäußert und sieht in Google Stadia mehr Potenzial für Innovation als bei der neuen Konsolengeneration PS5 und Xbox Scarlett.

Außerdem erklärt er, warum er Spiele-Abodiensten wie Origin Access und Uplay+ kritisch gegenübersteht und hier aus seiner Sicht für kleinere Entwickler die Nachteile überwiegen.

Wenige »echte« Innovationen? Vincke erkennt etwa in den SSD-Festplatten von Xbox Scarlett und PS5 keinen echten Gamechanger. Viele Fragen blieben noch unbeantwortet, aber am Ende des Tages laufe alles auf eine insgesamt größere Leistungsfähigkeit hinaus. Vincke meint dazu:

"Um fair zu sein, die Leute haben bereits SSDs in ihren PCs, also ist es nicht so eine große Revolution. Daten-Streaming ist eine sehr wichtige Technologie für moderne Spiele, daher kann man, je schneller man seine Daten streamen kann, mehr davon verwenden, und man wird qualitativ hochwertigere Assets haben. Das ist so ziemlich, was jeder erwartet.



Die großen Fragen werden sein: Wie viel Speicher bekommt man dazu? Gibt es genügend, um damit herumzuspielen? Wie viel CPU-Leistung bekommen wir? Denn das ist auch wichtig, aber es sind die klassischen Dinge, die wir mit jeder Generation sehen. Ich meine, wie viel GPU-Leistung bekommen wir? Aber am Ende des Tages wird es immer mehr sein, es wird detaillierter sein, es wird uns erlauben, genauere Simulationen durchzuführen."