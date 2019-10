Leaks zu Warcraft 3: Reforged - Gameplay, Einheiten & Menüs im Detail

Lange war es still um das Remaster zu dem RTS-Klassiker Warcraft 3. Jetzt wurden wir diese Woche fast schon von neuen Bildern und Gameplay-Szenen erschlagen. Dataminer konnten nach einem Update für das Battle.net nahezu jedes Model für Einheiten und Gebäude hervorkramen und es gibt sogar bereits Gameplay-Szenen auf Youtube, in denen ganze Matches aus Warcraft 3: Reforged zu sehen sind. Über eine Stunde neues Material ist insgesamt seitdem online verfügbar.

Die meisten Spielszenen wurden von dem Youtube-Kanal Book of Flames hochgeladen und zeigen Multiplayer Gefechte zwischen Orks und Menschen. Von den Nachtelfen und den Untoten konnten wir noch kein Gameplay-Video finden.

Neue Echtzeitstrategie wie Warcraft 3: Das ist A Year of Rain

Es ist nicht hunderprozentig geklärt, wo die neue Spielszenen herkommen. Viele vermuten, dass es sich wohl um einen internen Test oder eine Closed Beta für ausgewählte Personen gehandelt hat. Immerhin fanden die Dataminer nach dem Update für das Battle.net auch einen Hinweis auf eine baldige Beta-Version. Eventuell wird Blizzard diese also pünktlich zur Blizzcon ab dem 1. November ankündigen oder sogar schon veröffentlichen.

Neue Screenshots zu Einheiten, Gebäuden & Menüs

Noch spannender als das Gameplay sind fast schon die zahlreichen Screenshots und Charaktermodelle, die von den Dataminern entdeckt wurden. Darunter befinden sich nicht nur die überarbeiteten Charaktere aus dem Original, sondern zum Teil auch alternative Skins.

Diese Inhalte wurden schon gefunden:

Ingame-Modelle von Gebäuden

Ingame-Modelle von Charakteren der Allianz, Horde & der Brennenden Legion

Ingame-Modelle von den Einheiten der Menschen & Orks

Neue Skins für Helden wie Thrall und Jaina

Animationen von Zaubersprüchen

Spielerporträts für den Multiplayer

Ladebildschirme und Kampagnenbilder

Screenshots vom Beta-Client und dem Hauptmenü

Auf Wowhead findet ihr eine große Auswahl an Screenshots und 3D-Modellen und könnt sie bis ins kleinste Detail betrachten. Da es sich hierbei allerdings noch nicht um Eindrücke aus dem fertigen Spiel handelt, können sich Designs und Grafik von Warcraft 3: Reforged in einigen Bereichen noch leicht verändern.

Ihr könnt auch schon jetzt einen ersten Blick in die Menüs von Reforged werfen. Auf Wowhead finden sich sowohl Screenshots vom Startmenü, als auch von Versus- und Kampagne-Modus. Falls euch die neuen Optionen interessieren, könnt ihr ebenfalls fündig werden. Beispielsweise könnt ihr in Reforged die Lebensbalken der Charaktere in die Farbe ihres Spieler tauchen.

Wenn euch nach noch mehr nach Bewegung zu Mute ist, könnt ihr auch die neuen Animationen bestaunen. Ein paar davon sind im Zuge der Leaks ebenfalls hervorgetreten und auf Youtube könnt ihr eine Sammlung finden, die alle bislang bekannten Animationen von Zaubersprüchen abspielt.