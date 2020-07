Das aufwändige Remake von Mafia erscheint nicht mehr am 28. August, sondern jetzt am 25. September 2020. Wie 2K via Pressemitteilung bekanntgibt, will das Team bei Entwickler Hangar 13 sicherstellen, dass Mafia: Definitive Edition in der bestmöglichen Qualität erscheint. Grund für die Verschiebung sind laut Publisher die Herausforderungen während der andauernden Corona-Pandemie.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Am 22. Juli wollen die Entwickler einen ersten Gameplay-Trailer von Mafia präsentieren. Einen kleinen Appetithappen könnt ihr euch jetzt schon auf Twitter anschauen:

Alles rund um die Mafia-Neuauflagen

Wer bis dahin noch etwas Lesestoff benötigt, ist bei uns an der richtigen Adresse: Zum Beispiel haben wir analysiert, wie viele Erkenntnisse die veröffentlichten Screenshots von Mafia bereits zutage fördern. Auch haben wir uns die gezeigten Szenen von Mafia genau angeschaut und einen Vergleich zum Original von 2002 hergestellt.

Ein kurioses Novum betrifft den Verkauf des Remakes: Mafia Definitive Edition erscheint Zeit-exklusiv auf Steam und erst später im Epic Store. Bislang lief der Hase andersherum - Epic sicherte sich Exklusiv-Deals, um Spiele zeitweise im eigenen Store zu vertreiben.

Neuauflagen aller Teile: Das Remake des ersten Teils steht nicht allein da. Auch Mafia 2 und 3 erschienen bereits als überarbeitete Definitive Editions. Teil drei erhielt dabei lediglich kleinere Verbesserungen, während Teil zwei grafische und spielmechanische Updates bekam.

Das war für uns Grund genug, um Mafia 2: Definitive Editon im Test nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Wer den Überblick über alle drei Serienteile braucht, welche man als Besitzer der Originale gratis bekommt und was man kaufen muss, findet die Erklärung in unserem FAQ zur Mafia-Trilogie.