Magic: The Gathering Arena verschenkt alle Karten, mit einem Haken

Am 26. September 2019 verlässt Magic: The Gathering Arena offiziell den Beta-Status und wird veröffentlicht. Zu diesem Anlass gibt es zwei große Events, die der Entwickler in einem neuen Blogeintrag vorstellt.

Das erste lässt euch mit allen Karten spielen und bei dem zweiten könnt ihr eine Kopie jeder Standard-Karte einschließlich des neuen Sets Throne of Eldraine gewinnen. Dazu erhalten alle Spieler der Beta zusätzliche Belohnungen allein durch den Login.

So läuft das Event ab

Event 1: Play Any Deck - Standard

Beschreibung: Ihr habt Zugriff auf vier Kopien jeder einzelnen Standard-Karte und könnt mit den beliebig Decks bauen.

Zeitraum: 26. September bis 1. Oktober

26. September bis 1. Oktober Eintritt: Kostenlos, allerdings könnt ihr nur ein einziges Mal teilnehmen

Kostenlos, allerdings könnt ihr nur ein einziges Mal teilnehmen Format: Standard Best-of-1

Standard Best-of-1 Limit: Maximal 12 Matches, egal ob Sieg oder Niederlage.

Event 2: Gewinne jede Karte - Standard

Beschreibung: Auch hier habt ihr Zugriff auf vier Kopien jeder existierenden Standard-Karte.

Zeitraum: 5. Oktober bis 7. Oktober

5. Oktober bis 7. Oktober Eintritt: Kostenlos, allerdings habt ihr auch hier nur einen Versuch.

Kostenlos, allerdings habt ihr auch hier nur einen Versuch. Format: Standard Best-of-1

Standard Best-of-1 Limit: 12 Siege oder 2 Niederlagen, je nachdem, was zuerst eintritt.

Nur beim zweiten Event gibt es zudem Belohnungen, je nachdem wie viele Matches ihr gewinnen konntet, bevor ihr eure zweite Niederlage erfahrt:

12 Siege: Eine Kopie jeder Standard-Karte, ein Sealed Event Token, Golden Egg Card Sleeve

Eine Kopie jeder Standard-Karte, ein Sealed Event Token, Golden Egg Card Sleeve 11 Siege: Eine Kopie jeder Karte von Throne of Eldraine, ein Sealed Event Token, Golden Egg Card Sleeve

Eine Kopie jeder Karte von Throne of Eldraine, ein Sealed Event Token, Golden Egg Card Sleeve 9-10 Siege: 1 Sealed Event Token, 5 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve

1 Sealed Event Token, 5 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve 8 Siege: 5 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve

5 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve 6-7 Siege: 4 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve

4 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve 4-5 Siege: 3 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve

3 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve 2-3 Siege: 2 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve

2 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve 0-1 Siege: 1 seltene Karten von Throne of Eldraine, Golden Egg Card Sleeve

Kostenlose Karten für alle Beta-Spieler

Zusammen mit dem Release von Throne of Eldraine erhalten alle Spieler, die ihren Magic: The Gathering Arena-Account vor dem 26. September 2019 erstellt haben, 10 seltene Karten geschenkt. Dafür müsst ihr euch nur nach dem Start des neuen Sets einloggen. Jede einzelne dieser Karten hat zudem eine Chance, eine der besonders seltenen mythischen zu sein.

Außerdem startet dann der neue Battlepass. Über den kann jeder Spieler insgesamt 12 Pack von Throne of Eldraine bekommen und 2 Mastery Orbs. Für Beta-Spieler gibt es noch einmal 2 Packs zusätzlich, dazu vier Standard Packs aus den letzten vier Sets und 10 Uncommon Karten.

Zuletzt gab es bei den Fans von Magic: The Gathering Arena Aufregung um den neuen Historic-Modus. Mit dem Release des Spiels rotieren vier der Sets raus. Der Entwickler hatte ursprünglich vor, dass ihr diese Historic-Karten dann nur noch für den doppelten Preis an Wildcards holen könnt, oder in Echtgeld-Packs. Erst auf Kritik der Fans hin lenkte das Team ein.