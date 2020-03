Kartenspielen geht schlecht allein, mal ausgenommen Solitär und natürlich alle Online-Kartenspiele. Wer gern Magic: The Gathering Arena spielt, bekommt von Entwickler Wizards of the Coast nun etwas Unterstützung, damit die Zeit mit minimalen Sozialkontakten nicht allzu langweilig ausfällt.

Das lockt euch jetzt in Magic: Arena

Kostenloser Premium-Modus: Wer das Free2Play-Kartenspiel dieser Tage startet, findet das Event »The Brawlers' Guildhall« vom 19. März bis 16. April komplett kostenlos vor. Das Event gab es schon einmal, verlangte bislang aber entweder 10.000 Gold oder 2.000 Edelsteine (Gems) für den Zugang, was sehr viel Grind oder in Echtgeld immerhin rund 12 Euro entspricht.

Jetzt könnt ihr Brawl in Magic: The Gathering Arena also komplett ohne den Einsatz von ergrindeter Währung oder Echtgeld spielen. Das sollte Fans von Sammelkartenspielen eine Weile beschäftigen und gleichzeitig den Geldbeutel schonen.

Ein extra Draft-Event: Zusätzlich zum Brawl findet nun auch ein weiteres Ranked-Draft-Event in Magic: The Gathering Arena statt. Das heißt »Theros Beyond Death« und läuft ebenfalls vom 19. März bis zum 16. April.

Für Fans von Magic: Arena hat die weltweite Ausnahme-Situation rund um die Corona-Pandemie nun also zumindest einige Vorteile im Spiel zu bieten, die euch die ungewohnt lange Aufenthaltszeit in den eigenen vier Wänden versüßen können. Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere Freund via Discord, damit ihr zumindest eine bekannte Stimme im Ohr habt.

Magic: The Gathering Arena ist für unseren Redakteur Maurice eines der besten Kartenspiele für den PC. Er bescheinigt Magic: Arena im Test viel Spielspaß, der sich auch daraus speist, dass es mehr Spieltiefe als etwa ein Hearthstone bietet.