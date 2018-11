Schon seit der geschlossenen Beta-Phase von Magic: The Gathering Arena wünschen sich die Spieler eine Möglichkeit, gegen Freunde spielen zu können. Nach langem Warten ist es am 15. November soweit: Im Modus »Direct Challenge« könnt ihr ein Match gegen Bekannte starten.

Das kündigte der offizielle Twitter-Account von MTG Arena jetzt mit einem Video an, in dem sich Game Director Chris Clay an die Spieler wendet: »Pass auf, was du in einem Forenpost versprichst. Direkte Herausforderungen kommen am 15. November! Habt Spaß!«

Almost two weeks ago, Game Director Chris Clay made a promise. pic.twitter.com/ua3EZcMWyk — MTG Arena (@MTG_Arena) November 7, 2018

Gezielte Herausforderungen jetzt, Freundesliste später

Den neuen Modus stellte der Entwickler Wizards of the Coast bereits in einem Blogpost vor und kündigte auch an, dass der Modus noch im November kommen wird. Das Versprechen löst er nun ein.

In Zukunft könnt ihr im Hauptmenü »Direct Challenge« auswählen. Dort gebt ihr den Nutzernamen eures Freundes, sowie die Nummer hinter seinem Nicknamen an und startet so ein Match. Die haben nur eine Regel: Ihr braucht ein Deck mit mindestens 60 Karten. Es gibt keinerlei Timer, welche die Länge eurer Spielzüge beeinflussen.

Dadurch könnt ihr mit euren Freunden alle nur erdenklichen 1-gegen-1 Formate spielen. Voraussetzung ist natürlich, dass sich eure Gegenspieler auch an die vorher abgesprochenen Regeln halten.

Ferner zählen die Freundschaftsmatches nicht für eure täglichen und wöchentlichen Herausforderungen. Die müsst ihr nach wie vor gegen Fremde absolvieren. Auch eine Freundesliste gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, soll später aber kommen.

