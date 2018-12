Wie frustrierend Magic: The Gathering Arena doch sein kann! Der Gegner hat irgendwie immer die richtigen Karten und man selbst kann nichts tun, da man entweder nur Mana zieht oder gar keines. Nun die harte Wahrheit für alle Frustrierten und mich selbst: Das liegt weniger am Zufall, als wir es gerne hätten. Mit dem neuen »Rank 1.0«-Update dürfte Magic ab dem 13. Dezember aber auch für nicht so gute Spieler weniger frustrierend werden.

Unter dem Motto »Rank Matters« überarbeitet der Entwickler Wizards of the Coast das Matchmaking des Kartenspiels. In Zukunft habt ihr zwei verschiedene Ränge: Einen für die Constructed-Spielmodi und einen für Limited.

Probleme beim Deckbau? Wir stellen die besten Decks vor!

Wer etwas entspannter spielen will, kann sich zudem bald an den neuen unbewerteten Spielmodi für Best-Of-1 und Best-Of-3 versuchen. Ersterer orientiert sich bei der Gegnersuche an der Stärke eures Decks. Letzterer nutzt das Elo-System. Gleichzeitig wird das System versuchen, Mirror-Matches zu verhindern.

Belohnungen nach jeder Season

Statt nur eine kleine virtuelle Medaillie zu bekommen, plant der Entwickler, euch am Ende jeder der einen Monat andauernden Seasons zu belohnen. Details nennt das Team noch nicht. Es wäre aber denkbar, dass ihr Karten, Booster-Packs oder Foiled-Karten bekommt. Auch kosmetische Kartenrücken wie in Hearthstone sind denkbar.

Nach dem Ende jeder Season wird euer Rang zudem nicht komplett zurückgesetzt, sondern nur langsam wieder fallen. Das dürfte gerade Neulinge freuen, die so nicht zu Beginn eines neuen Monats gegen schier übermächtig erscheinende Gegner antreten müssen.

