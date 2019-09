Das Marvel Cinematic Universe wächst weiter und Fans dürfen sich neben neuen Filmen auf mehrere TV-Serien mit den Superhelden aus dem Kino freuen. Dazu gehört auch eine Hawkeye-Serie, in der es ein Wiedersehen mit Avengers-Star Jeremy Renner als Ex-Shield-Agent mit Pfeil und Bogen gibt.



Inzwischen hat die Suche nach seiner Partnerin begonnen: Die junge Schauspielerin Hailee Steinfeld soll zur neuen Heldin Kate Bishop werden, die als Hawkeyes Nachfolgerin ins MCU einzieht. Bekannt dürfte Steinfeld vielen noch aus dem Western-Remake True Grit der Coen-Brüdern sein, zuletzt spielte sie im erfolgreichen Transformers Spin-off Bumblebee mit.

Hawkeye-Serie mit Kate Bishop als neue Heldin

Die neue Marvel-Serie handelt von den Anfängen der jungen Kate Bishop, die von Clint Barton zum neuen Hawkeye ausgebildet wird. Jeremy Renner trat zuletzt als »Ronin« in Avengers: Endgame auf. Seine Verwandlung zum Auftragsmörder nach Thanos' Dezimierung in Avengers: Infinity War wird ebenso in der Serie thematisiert und schafft damit eine handfeste Verbindung zu den Kinofilmen.

Hinzu kommt, dass Kate Bishop in den Comics zum Team der Young Avengers gehört, die künftig eine Rolle im MCU spielen könnten. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Weitere MCU-Serien ab 2020 auf Disney+

Hawkeye stammt von dem Drehbuchautor Jonathan Igla (Mad Men), der auch die Produktion übernehmen wird. Noch ist kein Regisseur gefunden, auch wird noch nach einer weiteren Besetzung gesucht. Ein TV-Start für die neue MCU-Serie auf Disney+ ist erst für 2021 geplant.

Zuvor macht die neue Serie The Falcon and the Winter Soldier im Herbst 2020 den Anfang, gefolgt von WandaVision, Loki und What...if. Kürzlich wurden die weiteren Serien mit She-Hulk, Ms. Marvel und Moon Knight angekündigt. Währenddessen geht es im Kino nächstes Jahr mit Black Widow weiter.