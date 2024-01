»Frustrierend und enttäuschend«: Kult-Schauspieler Patrick Stewart findet klare Worte zu seiner Marvel-Rückkehr

Sir Patrick Stewart hat bei seiner Rückkehr als Professor X für Doctor Strange 2 keine allzu gute Erfahrung gemacht. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel-Fans fragen sich oft: Wann kommen die X-Men endlich ins MCU? Dabei sind sie längst angekommen: In der Form von Ms. Marvel, Namor, Beast und natürlich Professor X. Für Doctor Strange in the Multiverse of Madness kehrte Sir Patrick Stewart erneut zurück, um in der Rolle des Mutanten zum mittlerweile vierten Mal den Leinwand-Tod zu sterben.

Rückblickend betrachtet hatte der mittlerweile 83 Jahre alte Schauspieler aber offenbar dabei keine allzu gute Zeit. Zu Gast beim Podcast Happy Sad Confused erklärt er, warum er seine Erfahrung beim Dreh als frustrierend und enttäuschend bezeichnete.

Allein im Multiversums-Wahnsinn

Denn für Doctor Strange in the Multiverse stand Sir Patrick Stewart allein und von anderen Darstellern isoliert vor der Kamera - also beispielsweise ohne Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen. In der modernen Film- und TV-Branche ist es mittlerweile nicht unbedingt ungewöhnlich, dass sich Schauspieler nie begegnen, obwohl sie in gemeinsamen Szenen zu sehen sind.

Ich war alleine. In der großen Szene mussten alle Hauptdarsteller diese Erfahrung machen. Jeder Auftritt wurde einzeln gedreht. Es war frustrierend und enttäuschend. Aber so war es nun einmal. Die letzten Jahre waren eine Herausforderung.

Laut Stewart hat sich das aber durch die Corona-Pandemie verschlimmert. Denn um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, werden Auftritte oft einzeln gedreht, damit es nicht zu oft auf tagelange Isolationen kommen muss. Vor Corona kam es wenn dann eigentlich nur bei Terminproblemen zu solchen Maßnahmen.

Die Chancen für Professor X in Deadpool 3 stehen gut

Trotzdem haben wir Patrick Stewart wahrscheinlich nicht zum letzten Mal als Professor X gesehen. Am 26. Juli 2024 startet Deadpool 3 in den Kinos, für den laut zahlreichen Leaks und Gerüchten nicht nur Hugh Jackman als Wolverine zurückkehrt. Auf die konkrete Nachfrage im Podcast antwortet Stewart verheißungsvoll: Ich bin davon überzeugt, dass [Professor X] noch irgendwo da draußen ist.

Ob Sir Patrick Stewart mit Deadpool 3 seinen fünften und vielleicht finalen Leinwandtod als Professor X stirbt? Mit Ryan Reynolds Debüt als Wade Wilson im Marvel Cinematic Universe könnte der Grundstein für die nächste X-Men-Generation gelegt werden. Vielleicht aber auch erst mit Avengers 5 und 6, die das Finale der Multiversums-Saga darstellen.

Wie gut hat euch Sir Patrick Stewart bei seiner Rückkehr als Professor X in Doctor Strange of the Multiverse of Madness gefallen? Würdet ihr euch über ein Wiedersehen in Deadpool 3 freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welchen Darsteller würdet ihr gerne nach Stewart und James McAvoy in der Rolle von Charles Xavier sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.