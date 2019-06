Marvel's Avengers erscheint neben dem PC auch für Google Stadia

2017 erschien der erste Teaser zum Avengers-Projekt von Square Enix und Marvel namens Marvel's Avengers. Auf der E3 wird es erstmals vorgestellt und auf dem offiziellen Banner können wir schon jetzt sehen, auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird: Neben der PS4 und der Xbox One kommt der Titel auch für den PC und Google Stadia.

Square Enix seems ready by showing off their banner at E3! And if you look closely, the available platforms seem to read PS4, Xbox One, Google Stadia and PC! #REASSEMBLE pic.twitter.com/fbmndwsKbT