Das Grinden ist des Codders Lust: So oder so ähnlich könnte man die Begeisterung von hingebungsvollen Spielern beschreiben, hunderte Spielstunden für das Freischalten bestimmter Waffen-Skins zu investieren.

Für die allerhärtesten Grinder hat Call of Duty: Modern Warfare bald ein neues Master Camo in petto, wie Joel Emslie von Infinity Ward auf Reddit bekanntgab. So komme der neue Meister-Skin Ende März oder Anfang April ins Spiel. Er lasse sich wie gewohnt durch Errungenschaften freischalten.

Diese harten Grind-Camos gibt es bereits

Man kann davon ausgehen, dass sich das neue Master Camo in CoD: MW an Spieler richtet, die bereits die anderen schwierig zu erspielenden Camos Gold, Platin und Damast freigeschaltet haben.

Um die Skins zu bekommen, muss man verschiedene Herausforderungen mit der jeweiligen Waffe bestreiten, etwa Kills mit aufgestützter Waffe erzielen oder eine bestimmte Anzahl Kopftreffer platzieren.

Die bisher im Spiel vorhandenen Spezial-Camos sind:

Platin-Skin: Habt ihr alle Gold-Skins einer Waffenklasse, also beispielsweise Sturmgewehre, freigespielt, erhaltet ihr das Platin-Camo.

Damast-Skin: Nun benötigt ihr alle Platin-Camos, um das bislang aufwändigste Skin Damascus freizuschalten.

Hier setzt das kommende Master Camo an, das noch schwieriger zu erreichen sein wird. Was ihr für den neuen Skin genau tun müsst oder wie es aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

CoD: MW in Bewegung

Der Live-Service des neuesten Call of Duty ist in vollem Gange. Inzwischen kam das schon vor einiger Zeit für CoD: MW vorgestellte Tomogunchi ins Spiel. Es handelt sich um ein kleines Wesen, das in eurer Armbanduhr lebt und mit Kills gefüttert wird.

Was die zweite Season noch parat hält, könnt ihr im Trailer anschauen:

Zahlreiche Gerüchte ranken sich um den Battle-Royale-Modus von CoD: Modern Warfare. Bislang fanden lediglich einige Schnipsel über Leaks ihren Weg ans Licht der Öffentlichkeit. Activision geht gegen einen bekannten Leaker sogar gerichtlich vor.

Zuletzt deutete sich an, dass CoD: Warzone weit mehr Spielmechaniken als noch der Vorgänger CoD: Blackout enthalten könnte.