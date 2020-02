In Minecraft könnt ihr weitaus mehr tun, als nur zu überleben und Gebäude zu bauen. Ein Spieler mit dem Pseudonym Nyubug hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, den GBA-Klassiker Metroid in dem Sandbox-Spiel umzusetzen. In einem Post auf Reddit erklärt er einiges zu seinem Projekt.

Sein Ziel ist es, einen möglichst genauen Port des Spiels zu erschaffen. Dafür nutzt er eine komplett ungemoddede Version von Minecraft. Bisher konnte er bereits die Kamera, Physik, Sprites und Hintergrundanimationen einbauen.

Das wird nicht über den üblichen Redstone ermöglicht, denn die wären dafür zu langsam. Stattdessen geschieht es über Data Packs: Kommandoblöcke in Textform. Der Nachbau von Metroid gleicht somit eher einem nachprogrammieren.

Beeindruckendes Ergebnis

Das Video - das ihr zu Beginn dieser News betrachten könnt - sieht zunächst aus wie eine einfache Aufnahme von Metroid Fusion. Der Spieler läuft und springt hier durch einige nostalgische Pixelgänge. Doch nach einigen Sekunden dreht sich die Kamera und offenbart, dass es komplett in Minecraft läuft. Um die Grafik und Kameraperspektive zu realisieren wurde ein Shader-System mit einigen Zusatzpacks verwendet.

In der Vergangenheit konnten Minecraft-Spieler immer wieder mit ihren Werken überraschen. So gibt es ein Mod-Projekt, dass die Kötzchenbastelei in ein vollwertiges Harry-Potter-RPG verwandelt. Andere Spieler konzentrieren sich hingegen auf gigantische Projekte wie den Nachbau von Night City aus Cyberpunk 2077.

Minecraft selbst ist eines der meist gespielten Spiele der Welt. 2019 war es mit mehr als 100 Milliarden Videoabrufen bei Youtube das meist gesehenste Spiel überhaupt. Die Spielerzahlen lagen zu dieser Zeit bei ganzen 112 Millionen Nutzern.