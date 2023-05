Minecraft 1.20: Das nächste große Update hat endlich einen Release-Termin

Der Sniffer ist das Trüffelschwein der Samen-Sammler.

Bereits seit einigen Monaten wissen wir, was das neue Minecraft Update 1.20 mit dem Titel Trails and Tales alles beinhalten wird. Eine der wichtigsten Informationen war leider nicht bekannt, nämlich wann es genau erscheinen soll. Das hat sich nun geändert: Wie der Entwickler Mojang nun bekannt gegeben hat, erscheint das Update am 7. Juni 2023.

Was beinhaltet Trails and Tales?

Das Trails-and-Tales-Update oder wie es auf Deutsch heißen würde, Pfade und Geschichten , wartet vor allem mit seinem Archäologie-Feature auf. Eine ausführliche Liste mit allen Inhalten und weiteren Informationen findet ihr in unserem Update-Hub. Hier geben wir euch eine kleine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen von Trails and Tales:

Das Archäologie-Feature: Ihr könnt in den unendlichen Weiten der Welt von Minecraft nach Schätzen graben und versteckte Hilfsmittel, Sniffer-Eier, Knochen und Tonsplitter finden. Mit den Ton-Splittern lassen sich einzigartige Gefäße herstellen.

Schätze befinden sich in »verdächtigen Sandblöcken«.

Die Sniffer : Der Sniffer ist ein vermeintlich ausgestorbenes Tier, das ihr durch Eier züchten könnt. Sie helfen euch, Ancient Seeds zu finden, mit denen ihr besonders mächtige Pflanzen züchten könnt.

: Der Sniffer ist ein vermeintlich ausgestorbenes Tier, das ihr durch Eier züchten könnt. Sie helfen euch, Ancient Seeds zu finden, mit denen ihr besonders mächtige Pflanzen züchten könnt. Kamele : Mit den Kamelen gibt es neue Reittiere . Diese können einen schnellen Dash ausführen . Außerdem könnt ihr auf ihrem Rücken einen Zweitsattel anbringen und als Duo durch die offene Welt reisen.

: Mit den Kamelen gibt es . Diese können einen . Außerdem könnt ihr auf ihrem Rücken einen und als Duo durch die offene Welt reisen. Kirschblüten-Biom: Ihr könnt nun rosa blühende Kirsch-Wälder finden. Dort trefft ihr auf Schweine, Schafe und Bienen. Damit gibt es auch ein neues Holz-Set, das durch seinen leicht rosa anmutenden Farbton hervorsticht.

Mit dem neuen Holz lassen sich zuckersüße Häuser bauen.

Weitere Neuerungen: Das im Update 1.14 hinzugefügte Bambus-Holz erhält neue Crafting-Funktionen. Außerdem werden Rüstungs-Verzierungen, Hängeschilder, funktionale Bücherregale und neue Standard-Skins hinzugefügt.

Ihr könnt einige Inhalte des Updates jetzt schon testen. Wie das geht, erfahrt ihr in unserem Artikel zum Minecraft-Snapshot. Die Archäologin Heather Christie hat die Inhalte des Updates auch schon ausprobiert, allerdings ist ihr dabei eine kleine Ungenauigkeit bezüglich der Ton-Splitter aufgefallen, die jedoch unverzüglich von den Entwicklern berichtigt wurde. Hier findet ihr weitere interessante Inhalte zu Minecraft:

Freut ihr euch auf Minecraft Update 1.20 oder werdet ihr das Spiel dafür nicht nochmal extra aus der Spiele-Bibliothek hervorkramen? Habt ihr schon in den Snapshot reingeschaut und euch ein eigenes Bild von den Neuerungen gemacht? Welche Features und Inhalte von Minecraft findet ihr am besten? Schreibt's in die Kommentare!