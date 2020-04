Fan baut in Minecraft ein detailliertes Half-Life: Alyx nach

Ein Spieler hat es sich zur Aufgabe gemacht, Valves neues VR-Spiel Half-Life: Alyx komplett in Minecraft nachzubauen. Im Video oben seht ihr einen Walkthrough der ersten Minuten, die uns der Nutzer mit Reddit-Namen nezoGG freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Die Ecken von City 17

Das zeigt das Video: Die Szene beginnt mit einem Blick auf eine liebevoll nachgebildete City 17, dem Schauplatz von Half-Life: Alyx. Wie im Original beginnen wir auch in der Minecraft-Version unseren Kampf gegen die außeridischen Combine-Truppen in der Wohnung unseres Widerstands-Freundes Russell.

Unverkennbare Vorlage: Vom Balkon des Unterschlupfes aus blicken wir auf die Stadt 17, hoch empor ragt die furchteinflößende »Zitadelle« der Combine, die große Basis der Alien-Invasion. Besonders die Liebe zum Details sticht ins Auge. Sogar die ikonischen Kabel, mit denen sich die Zitadelle in der Stadt festzukrallen scheint, rufen uns unverkennbar die große Vorlage ins Gedächtnis.

Das Original als Vorlage

Im Laufe des Original-Spiels Half-Life: Alyx dringen wir in die Zitadelle vor, um der Besetzung durch die feindlichen Aliens entgegenzutreten.

Schaut euch unser Test-Video zu Half-Life: Alyx an, wenn ihr mehr über Valves VR-Spiel erfahren wollt:

Das Alyx-Projekt in Minecraft steckt aber noch in den Kinderschuhen. nezoGG hat also eine Menge Arbeit vor sich, wenn er wirklich das komplette Spiel auf den flachen (und eckigen) Bildschirm bringen will.

Bis auf erste Dialoge und ein paar Schritte aus der Wohnung heraus existiert somit noch nicht viel mehr, von der beeindruckenden Stadt-Kulisse mal abgesehen. Dennoch zeigt bereits diese frühe Version von Minecraft: Alyx, welch imposante Projekte in der berühmten Klötzchen-Sandbox möglich sind.

In unserem Special lest ihr weitere großartige Mod-Ideen aus den Weiten des Minecraft-Universums.