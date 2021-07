Einer der beliebtesten Baldur's-Gate-Begleiter wird zur Magic-Karte

Bis Baldur's Gate 3 den Early Access verlässt, müsst ihr noch mindestens bis 2022 warten. Ob der beliebte Begleiter Minsc bis dahin seinen Weg ins Spiel findet, steht aktuell noch nicht fest. Wer aber trotzdem Lust auf ein Wiedersehen mit dem verrückten Waldläufer hat, bekommt nun in Magic: The Gathering Arena die Möglichkeit dazu.

Minsc in Magic the Gathering - das müsst ihr wissen

Wer ist Minsc überhaupt? Der Waldläufer tritt in den Bioware-Rollenspielen Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 als Begleiter auf, den ihr in eure Party aufnehmen könnt. Der Fan-Liebling zeichnet sich durch seinen großen Sinn für Gerechtigkeit aus. Sein Haustier ist der Hamster Boo. Minsc ist aufgrund seiner vielen Kopfverletzungen, die er im Verlauf der Jahre erlitten hat, fest davon überzeugt, dass Boo ein Miniatur-Riesenweltraumhamster ist. Minsc tritt unter anderem auch in diversen D&D-Comics wie »Legends of Baldur's Gate« auf.

Was macht Minsc in Magic: The Gathering? Das neue Set des Kartenspiels heißt Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms (Auf Deutsch: Abenteuer in den Forgotten Realms) und dreht sich um die Vergeseenen Reiche, also die fiktive Kampagnenwelt von Dungeons & Dragons. Als Teil dieses Sets werden Minsc, sein Hamster Boo sowie weitere D&D-Charaktere als Spielkarten veröffentlicht werden, darunter auch die Drachengöttin Tiamat oder der Dunkelelf Drizzt Do'Urden.

Die Karten von Minsc und Boo könnt ihr euch hier ansehen:

Das kann Minsc in MTG: Sobald ihr Minsc ausgespielt habt, erscheint automatisch auch Boo. Wenn ihr zusätzliches Mana investiert, könnt ihr mit Minsc Boo (oder einer anderen Kreatur) zusätzliche Werte bis zum Ende eures Zuges verleihen. Allerdings hat die Fähigkeit einen Haken: Da sie wie ein Zauber behandelt wird, kann sie mit Gegenzaubern und Sofortzaubern relativ einfach gekontert werden.

Wann erscheint das neue Set? Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms wird zuerst im Online-Spiel Magic the Gathering: Arena verfügbar sein, wo es am 8. Juli 2021 erscheint. Wer lieber echte Karten sammelt, findet die neuen Booster Packs und Karten-Sets ab dem 23. Juli 2021 beim (Online-)Händler seines Vertrauens.