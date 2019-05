Lange haben Fans der populären Spielereihe Mortal Kombat von Midway Games darauf gewartet, und endlich geht es voran: James Wan beginnt mit der Produktion der seit geraumer Zeit geplanten neuen Spieleverfilmung der Reihe. Die Dreharbeiten der New Line Cinema Produktion für Warner finden noch in diesem Jahr in Australien statt. Hier entstand schon Wans letzter Kinofilm Aquaman für DC Comics.

Update: Inzwischen hat Warner einen konkreten Release-Termin bekannt gegeben. Der Mortal Kombat-Film kommt am 5. März 2021 in die Kinos.

Statt selbst die Regie zu führen, hat Produzent James Wan für den Posten den mehrfach ausgezeichneten Werbefilmer Simon McQuoid an Bord geholt. Mit dem Mortal Kombat-Film gibt Regisseur McQuoid zwar sein Spielfilmdebüt, doch zuvor hat er sich mit zahlreichen Call Of Duty-Spots, dem Kurzfilm Michael (2011) für Sonys PlayStation 3, sowie dem Duracell-Spot »How The Rebels Saved Christmas« für den Star-Wars-Film Rogue One einen Namen gemacht.

Das Drehbuch zur Spieleverfilmung stammt von Greg Russo, der auch die Vorlage für das Film-Reboot der Resident Evil-Reihe schreiben soll. Erste Skripte wurden von Oren Uziel (Mortal Kombat: Rebirth) und Dave Callaham (The Expendables, Godzilla) geschrieben. Über eine Besetzung des Films ist noch nichts bekannt, doch das dürfte sich im Hinblick auf den baldigen Drehstart in Kürze ändern.

If anyone has concerns if our director, Simon McQuoid, will stay faithful to MK, I urge you to go back and look at some of the VG commercials he directed. His PS3 "Michael" spot still gets me every time I watch it.



PS3 Michael Commercial https://t.co/cMZhdxMskW via @YouTube