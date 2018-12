Nach Avengers 4 - Kung-Fu Meister Shang-Chi erhält seinen eigenen Superhelden-Film

Die Pläne von Marvel für die Zeit nach Avengers 4 nimmt langsam Kontur an: Nach den vielen sehr erfolgreichen Comic-Verfilmungen mit den beliebten Superhelden Iron Man und Co. kündigt sich nach 10 Jahren Marvel Cinematic Universe mit Phase 4 ein Wechsel und Neubeginn an.

Schon seit geraumer Zeit bestätigt Marvel-Chef die Ankunf einer neuen Generation von Superhelden mit ihren ersten Kinoabenteuern nach den Comic-Vorlagen. Black Panther hat bereits den Anfang gemacht und wird demnächst von Captain Marvel als mächtige Superheldin fortgesetzt.

Kung-Fu Meister Shang-Chi erhält seinen eigenen Marvel-Film

Nun kündigt sich nun die Ankunft eines neuen Marvel-Helden an: Die Rede ist von Kung-Fu Meister Shang-Chi, der als erster asiatischer Comic-Held nun sein eigenes Soloabenteuer im MCU erhält.

Shang-Chi hatte seinen ersten Auftritt in den Marvel Comics von Steve Englehart der 1970er Jahren. Ähnlich wie Iron Man besitzt der Chinese selbst keine übernatürlichen Superkräfte, dafür ist er ein Meister des Kung Fu und ein hervorragender Martial-Arts Kämpfer. Mit seiner ausgefeilten Waffensammlung kämpft er gegen das Böse der Welt und schließt sich den Comics den Avengers an, an der Seite von Captain Marvel.

Suche nach einer asiatischen Besetzung

Ds Filmstudio möchte den Kinofilm mit asiatischen Schauspielern und Filmemachern besetzen. Während bereits die Suche nach einem Regisseur läuft, ist mit Dave Callaham (Godzilla, Wonder Woman 1984) bereits ein passender Drehbuchautor für den Film gefunden. Wann die Comic-Verfilmung über Shang-Chi schließlich in die Kinos kommt, steht noch aus.

So geht es nach Avengers 4 im MCU weiter

Als nächstes geht es nächstes Frühjahr mit dem Solo-Abenteuer von Captain Marvel mit Brie Larson am 7. März auf der großen Leinwand weiter, gefolgt von Avengers 4 am 25. April als Höhepunkt des MCUs.

Schon jetzt sind Spider-Man 2 und Black Panther 2 als Auftakt von Phase 4 angekündigt, gefolgt von den Filmen Black Widow, Doctor Strange 2 und Guardians of the Galaxy Vol. 3 für die nächsten Jahre. Das Filmstudio hat sich schon jetzt die Starttermine von rund drei Marvel-Filmen pro Jahr bis 2023 gesichert.