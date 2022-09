Nach GTA-6-Leak: Zig Entwickler zeigen, wie hässlich eure Lieblingsspiele mal aussahen

Der riesige Leak zu GTA 6 war eine absolute Wucht. Wir wissen jetzt unter anderem, dass wir nach Vice City zurückkehren und in die Rollen von zwei Hauptfiguren schlüpfen. Einige Fans waren aber vom Material alles andere als begeistert.

Die Grafik sei einigen Kommentaren nach schlechter als erwartet und gleiche eher GTA 5. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass sich das Spiel noch mitten in der Entwicklungsphase befindet.

Nun melden sich einige außenstehende Entwickler und zeigen, wie ihre Spiele während des Arbeitsprozesses noch aussahen. Von absurd komisch zu absolut unschön ist da alles dabei. Zum Release waren die Titel aber alle grafisch einwandfrei.

Was wir aufgrund des Leaks nun genau über GTA 6 wissen, klären wir hier:

Einige Entwickler heben auch sarkastisch die Argumentation einiger Fans hervor, die Grafik wäre einer der ersten Schritte in der Entwicklung – was offensichtlich nicht der Wahrheit entspricht. Aber nun genug der langen Rede, legen wir los:

Uncharted 4

Kurt Margenau, Co-Lead Designer von Uncharted 4 veröffentlichte auf Twitter die Verfolgungsjagd mit dem Jeep auf Madagaskar. Das Einzige, was schon halbwegs fertig aussieht, ist Nathans Fahrzeug. Außerhalb des Wagens ist der Schatzsucher von Platzhaltern umgeben.

Last of Us

Auch der offizielle Twitter-Account von Naughty Dog Central zeigt einen kurzen Clip aus der damaligen Entwicklungsphase von The Last of Us. Die Umgebung erinnert mehr an Roblox als an eine zombieverseuchte Spielwelt.

Sea of Thieves

Das Koop-Spiel Sea of Thieves hat ebenfalls so einige Entwicklungsphasen durchlebt. Im Prototypen hatten die Spieler noch mehr Ähnlichkeit mit TicTacs als mit waschechten Piraten.

Im November 2014 sind wenigstens schon richtige Spielfiguren zu sehen gewesen, schön war der Titel zu dem Zeitpunkt aber sicher nicht.

God of War

Santa Monica’s Action-Meisterwerk aus dem Jahr 2018 war auch nicht von Beginn an eine Augenweide. In folgendem Video sehen wir den ersten Kampf zwischen Kratos und Baldur, wobei letzterer kaum zu erkennen ist. Bis auf ein paar Bäume und Steine fehlt es auch noch komplett an Umgebungs-Details.

Cult of the Lamb

Aber auch das erst kürzlich erschienene Aufbauspiel Cult of the Lamb sah anfangs ganz anders aus. Statt einer knuffigen Grafik und einem Haufen Details wurde damals nur das absolut Nötigste dargestellt. Wäre das die finale Version gewesen, hätte Cult of the Lamb in unserem Test vermutlich nicht ganz so gut abgeschnitten.

Star Citizen, Dead Space, Starfield und Jedi: Fallen Order

Der Twitter-User The Spaceshipper veröffentlicht gleich vier Bilder zu unfertigen Spiele-Titeln. Oben links befindet sich Star Citizen, oben rechts seht ihr den unfertigen Zustand von Dead Space, links unten ist wohl eine frühe Version von Starfield und rechts unten ist das Star-Wars-Abenteuer Jedi: Fallen Order.

Control

Auch das grafisch beeindruckende Control sah während der Entwicklung deutlich weniger herausragend aus. Dabei gewann der Titel sogar einige Preise für die exzellente Grafik, wie der Lead Designer Paul Ehreth betont:

Weitere Spiele während er Entwicklung

Das war aber noch nicht alles: Viele weitere Entwickler haben unfertiges Material ihrer mittlerweile erschienenen Spiele veröffentlicht. Wollt ihr diese sehen, folgt einfach dem jeweiligen Link:

Letztlich ist momentan ein finales Urteil zu GTA 6 also noch viel zu früh. Das sieht auch Kollege Phil in seinem Kommentar zum Leak so.

Was haltet ihr von dem unfertigen Material? Seid ihr GTA 6 weiterhin skeptisch gegenüber oder war euch der Entwicklungsprozess bewusst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!