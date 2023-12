Neu bei Steam: Das Aufbauspiel des Jahres erscheint diese Woche

Die Game Awards sind vorbei und die Feiertage rücken immer näher. Eigentlich müsste es jetzt so langsam ruhig werden, bevor Anfang nächsten Jahres die nächsten großen Releases auf euch warten.

Doch ein Ass hat das grandiose Spielejahr 2023 noch im Ärmel, denn ihr bekommt diese Woche noch das wohl beste Aufbauspiel des Jahres. Welche anderen Neuveröffentlichungen euch noch auf Steam erwartet, erfahrt ihr wie jeden Montag in unserer großen Release-Übersicht.

Highlight der Woche: Pioneers of Pagonia

18:31 Maurices Meinung zu Pioneers of Pagonia: Die Rettung des Siedler-Traums

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Envision Entertainment | Release: 13. Dezember (Steam)

Unser Twitch-Sternchen Maurice Weber hat sich bereits festgelegt: Für ihn ist Pioneers of Pagonia das Aufbauspiel des Jahres. Und auch in unserem Test deutet alles darauf hin, dass das neueste Werk von Siedler-Erfinder Volker Wertich in der Wertung an Park Beyond vorbeiziehen und damit zum bestbewerteten Aufbautitel 2023 werden könnte.

Euer Hauptziel im Spiel ist es erneut, effiziente Siedlungen zu errichten, die Transportwege sowie Produktionsketten zu optimieren und euer Reich stetig zu vergrößern. Ihr kümmert euch um die Nahrungsmittelproduktion, indem ihr Bauernhöfe und Mühlen betreibt und dafür sorgt, dass eure Bevölkerung gut versorgt ist.

Auch militärische Aspekte spielen eine Rolle: Ihr bildet Wachen und Soldaten aus, um eure Siedlungen vor Bedrohungen zu schützen. Besonders gut gefällt uns im Test die detailreiche und lebendige Spielwelt. Die fleißigen Arbeiter und die malerischen Landschaften verleihen Pioneers of Pagonia eine wunderbar wuselige Atmosphäre.

Weitere Releases der Woche

Dienstag, 12. Dezember

Stargate: Timekeepers: Ein Echtzeittaktikspiel im Stil von Commandos und Desperados, in dem ihr eine neue SG-Einheit durch 14 Level führt. Die Geschichte der Stargate-Serie wird fortgesetzt, allerdings ohne die bekannten Charaktere wie Jack O'Neill und Teal'c.

29:59 Stargate Timekeepers: Brandneues Gameplay aus dem futuristischen Taktikspiel

Stellaris Nexus: Hier wird die stundenlange 4X-Weltraumstrategie auf knackige Multiplayer-Partien herunter gedampft. Sollte eigentlich vergangene Woche erscheinen, doch die Entwickler haben aufgrund von Game Awards, The Day Before und Co. ein taktisch klügeres Release-Datum gewählt.

United 1944: Ein 16-gegen-16-Weltkriegsshooter, der Crafting, Basenbau und urbane Guerillakämpfe kombiniert.

Ready or Not: Der geistige Nachfolger der SWAT-Spiele verlässt den Early Access und schickt euch auf höchst taktische Einsätze.

2:09 SWAT-Feeling pur: Im Trailer zu Ready or Not geht's taktisch zur Sache

Mittwoch, 13. Dezember

Booze Master: Freezing Moonshine: Hier müsst ihr im tiefsten Winter Schnaps brennen und euch mit allerlei merkwürdigen Charakteren herumschlagen. Wenn euch der osteuropäische Humor der Playway-Spiele gefällt, könnte das womöglich was für euch sein.

Donnerstag, 14. Dezember

Custom Mech Wars: In diesem Third-Person-Shooter baut ihr eigene Mechs in einem umfangreichen Editor zusammen und ballert euch allein oder im Koop durch viele Missionen.

House Flipper 2: In dieser Simulation kauft ihr heruntergekommene Häuser, säubert und renoviert diese und verkauft sie anschließend wieder.

Mind over Magic (Early Access): In dieser Mischung aus Aufbau- und Rollenspiel baut ihr eine eigene Zauberschule à la Hogwarts und schickt eure Schüler anschließend in Rundenkämpfe gegen untote Feinde.

Granblue Fantasy Versus Rising: Das nächste Fighting Game im Universum des extrem beliebten Anime-Mobile-Rollenspiels.

Freitag, 15. Dezember

3:39 Paranoid - Alptraumhafter Trailer stellt neues First-Person-Horrorspiel vor - Alptraumhafter Trailer stellt neues First-Person-Horrorspiel vor

Paranoid: In diesem Horrorspiel mit 80er-Jahre-Setting spielt ihr einen traumatisierten Mann, der als Teenager seine gesamte Familie unter mysteriösen Umständen verloren hat. Doch zehn Jahre später meldet plötzlich sich seine tot geglaubte Schwester bei ihm und kündigt ihren Besuch an.

Diese Woche wird's offenbar sehr nostalgisch, doch auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Endlich wieder Siedeln wie früher in Pioneers of Pagonia? Commandos-Feeling mit Stargate? Oder doch lieber taktische Action wie in den alten SWAT-Spielen dank Ready or Not? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!