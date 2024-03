Neu bei Steam: Das beste Story-Rollenspiel bekommt diese Woche Konkurrenz

The Thaumaturge erinnert in vielerlei Hinsicht an Disco Elysium.

Wie jeden Montag präsentieren wir euch auch heute wieder die wichtigsten Neuerscheinungen auf Steam – und diese Woche sieht für PC-Spielerinnen und -Spieler wieder deutlich besser aus als die vorherige.

Vor allem Fans guter Geschichten kommen in dieser Woche auf ihre Kosten, denn ein Rollenspiel von Ex-Witcher-Entwicklern will Disco Elysium, das für uns das beste Story-Spiel aller Zeiten ist, Konkurrenz machen.

Highlight der Woche: The Thaumaturge

1:05 The Thaumaturge: Jetzt gibt's erstes Gameplay aus dem Rollenspiel-Lichtblick

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Fool's Theory | Release: 4. März (Steam)

In The Thaumaturge, einem Rollenspiel aus dem Hause Fool's Theory, taucht ihr in eine ebenso düstere wie faszinierende Welt ein. Das Setting: Polen, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Epoche, die man wahrscheinlich nicht sofort mit Fantasy und Dämonenjagd in Verbindung bringt.

Ihr schlüpft in die Rolle des mysteriösen Wiktor Szulski, einem Thaumaturgen, der die einzigartige Fähigkeit besitzt, mit Geistern, den sogenannten Salutors, zu kommunizieren. Diese Geister haben die Macht, von Menschen Besitz zu ergreifen und ihr Leben ins Chaos zu stürzen. Wiktor, der selbst von einem solchen Salutor namens Upyr heimgesucht wird, begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um andere Dämonen aufzuspüren und die Bindungen ihrer ahnungslosen Wirte zu lösen.

Das Spiel verbindet reale Schauplätze mit einer von polnischer und russischer Folklore inspirierten Dark-Fantasy-Geschichte. Die Kämpfe in The Thaumaturge sind rundenbasiert, wobei man nur Wiktor und seinen ausgewählten Salutor steuert. Dabei ist taktisches Vorgehen gefragt, denn ihr müsst die Aktionen eurer Gegner genau beobachten, um sie im richtigen Moment zu überwältigen.

Neben den Kämpfen spielt das Detektiv-Gameplay eine wichtige Rolle. Dank Wiktors Wahrnehmungsvermögen und seiner magischen Fähigkeiten könnt ihr Beweise finden und Schlüsselpersonen befragen. Dies ermöglicht es, neue Gesprächsoptionen freizuschalten und potenzielle Konflikte zu vermeiden.

Wie gut das Ganze geworden ist, lest ihr heute Abend ab 19 Uhr in unserem Test.

Weitere Steam Releases der Woche

Montag, 4. März

Crusader Kings III: Legends of the Dead: Im neuesten DLC kann eure Dynastie wahrlich legendär werden, an dessen Tatens ich die Menschen noch hunderte Jahre später erinnern.

Dienstag, 5. März

Expeditions: A Mudrunner Game: Auch im neuesten Ableger der gefeierten Offroad-Reihe dreht sich alles wieder um das Meistern des Fahrens im Gelände. Dieses Mal seid ihr als Leiter einer Forschungsexpedition in High-Tech-Fahrzeugen unterwegs.

Classified: France '44: Rundentaktik à la XCOM im Zweiten Weltkrieg, in der ihr ein alliiertes Widerstandskommando durch das von der Wehrmacht besetzten Gebiete führt.

Disco Simulator: Ein Tycoon-Spiel, in dem ihr euren eigenen Nachtclub aufbaut, Barkeeper und Securities anheuert und berühmte DJs anheuert.

Mittwoch, 6. März

Winter Survival: Wer dieses Jahr noch nicht genug Äxte gecraftet und Bäume gefällt hat, kann dies auch in diesem Survival-Spiel mit eisigem Winter-Setting wieder tun.

0:34 In Winter Survival müsst ihr in einer eisigen Wildnis voller Wölfe und Bären überleben

Hairdresser Simulator: Eine etwas alberne Simulation im typischen PlayWay-Stil, in der ihr zum Friseur werdet und euren eigenen Salon aufbaut.

Reveil: Ein Horrorspiel aus Deutschland mit für eine Indie-Produktion überraschend schöner Grafik.

Donnerstag, 7. März

Schnupferich: Die Melodie des Mumintals: Ein entspanntes Adventure in der Welt der Mumins, das mit seiner Bilderbuchoptik eure Kids begeistern dürfte.

Zoria: Age of Shattering: Ein kleines, storylastiges cRPG im Stil von Baldurs Gate 3. Denselben Umfang dürft ihr hier aber selbstverständlich nicht erwarten.

1:24 Zoria: Das kommende Fantasy-Rollenspiel á la Baldur’s Gate 3 enthüllt neues Gameplay

Freitag, 8. März