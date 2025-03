Neu bei Steam: Die nächste Generation der Lebenssimulationenwird wird diese Woche eingeläutet

Krafton schickt mit Inzoi einen neuen Lebenssimulator ins Rennen, der Die Sims Konkurrenz machen will.

Diese Woche erwarten euch auf Steam wieder allerlei Neuerscheinungen – von dunkler Geschichtsaufarbeitung über atmosphärische Sci-Fi-Psychothriller hin zu einer ambitionierten Lebenssimulation. Wie immer liefern wir euch den Überblick über die wichtigsten Steam Releases der Woche.

Highlight der Woche: Inzoi

17:39 Inzoi im Early-Access-Test: Der Sims-Thron wackelt (noch) nicht!

Genre: Lebenssimulation | Entwickler: inZOI Studio | Release: 27. März (Steam/Early Access)

Habt ihr euch schon immer gefragt, wie ein Die Sims in modernem Gewand und mit echter Open-World-Stadt aussehen würde? Inzoi versucht genau das: Eine riesige Stadt wird simultan simuliert, und jede eurer Figuren – die sogenannten Zois – geht ihren eigenen Bedürfnissen und Tagesabläufen nach.

Ihr schlüpft in die Rolle eines allmächtigen Schöpfers und könnt euren Zois Häuser bauen, Berufe zuweisen, Beziehungen eingehen lassen und dabei zusehen, wie ihre Geschichten ihren Lauf nehmen - oder jede Aktion selbst steuern.

Dank Unreal Engine 5 punktet Inzoi mit erstaunlich realistischer Grafik und einem umfangreichen Charakter- und Stadt-Editor, der Die Sims jetzt schon alt aussehen lässt. Allerdings startet das koreanische Sims zunächst in den Early Access – viele Inhalte werden erst in den kommenden Monaten nachgeliefert.

Auch wenn Inzoi jetzt schon definitiv einen großen Wow-Faktor hat, haben wir in unserem Early-Access-Test noch mit dem spielerischen Teil gehadert. Was uns nicht so gut gefallen hat, lest ihr hier:

Montag, 24. März

Schedule I (Early Access): Dieses Open-World-Koop-Spiel lässt euch ein kriminelles Imperium aufbauen. Als angehende Drogenbarone kümmert ihr euch um Produktion, Handel und Geschäftsbeziehungen – gewissermaßen Breaking Bad zum Mitspielen. Bereits die Demo konnte einen Hype auf Steam auslösen.

1:02 Der Dealer-Simulator Schedule 1 sieht im Trailer seltsam aus, aber erobert Steam im Sturm

Folklands (Early Access): Ein entspanntes Aufbauspiel, das euch mit prozedural generierten Inselwelten und putziger Low-Poly-Grafik im Stil von Die Siedler 3 verzaubern will. Ihr gründet euer eigenes kleines Dorf, sammelt Ressourcen und baut Schritt für Schritt eine lebendige Siedlung auf. Perfekt, um nach einem stressigen Tag ein bisschen abzuschalten – das Spiel legt nämlich mehr Wert auf Gemütlichkeit als auf Herausforderungen.

Drive Beyond Horizons (Early Access): In diesem Mix aus Open-World-Erkundung und Fahrsimulation düst ihr mit eurem Wagen durch weitläufige Landschaften. Drive Beyond Horizons schickt euch auf einen Roadtrip in unbekannte Territorien, wo ihr nach Ressourcen sucht, euer Vehikel aufrüstet und Geheimnisse lüftet. Stellt euch eine Mischung aus SnowRunner und No Man’s Sky vor.

Dark Deity 2: Fans von rundenbasierten Taktik-RPGs aufgepasst: Dark Deity 2 setzt 25 Jahre nach dem ersten Teil an und schickt euch wieder mit einem Trupp von Helden in strategische Schlachten, die an Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics erinnern. Entwickler Sword & Axe verspricht verbessertes Klassen- und Fähigkeiten-Management – diesmal stehen 45 einzigartige Klassen zur Auswahl, mit denen ihr eure 20 Helden entwickeln könnt.

Dienstag, 25. März

The Darkest Files: Nach Through the Darkest of Times widmet sich Entwickler Paintbucket Games erneut der deutschen NS-Vergangenheit. In The Darkest Files übernehmt ihr die Rolle junger Staatsanwälte im Nachkriegsdeutschland der 1950er, die ungeahndete Nazi-Verbrechen vor Gericht bringen sollen. Das Gameplay mixt Visual-Novel-Elemente mit investigativer Adventure-Kost: Ihr sammelt Beweise, befragt Zeugen und müsst in Gerichtsverhandlungen historische Gerechtigkeit erkämpfen. Ein ernstes, storylastiges Spiel.

Nordhold: Tower-Defense trifft Städtebau im hohen Norden. Nordhold lässt euch eine Wikingersiedlung errichten und gleichzeitig gegen anstürmende Feindeswellen verteidigen. Tagsüber sammelt ihr Ressourcen, verstärkt Mauern und trainiert Helden; des Nachts greifen Horden von Gegnern an, die ihr mit Fallen und Verteidigungstürmen abwehrt.

Mittwoch, 26. März

Game of Thrones: Kingsroad: Ein Action-RPG, das euch eure eigene Geschichte im GoT-Universum schreiben lässt. Ihr erkundet berühmte Schauplätze von Königsmund bis zur Mauer, erledigt Quests und bekämpft allerlei Bedrohungen wie Wildlinge und Weiße Wanderer. Der Titel wird plattformübergreifend spielbar sein, da er parallel auch für Mobilgeräte entwickelt wird.

12:24 Game of Thrones: Kingsroad - Wir durchkämmen den Norden und werden von Jon Snow gerettet

Legend of Heroes: Three Kingdoms (Early Access): Das Sandbox-Rollenspiel versetzt euch ins China der Drei-Reiche-Ära. Ihr könnt frei entscheiden, welchen Weg ihr einschlagt – werdet ihr ein mächtiger Kriegsherr, ein listiger Berater am Kaiserhof oder ein unabhängiger Söldner? Das Spiel bietet eine Mischung aus RPG und Lebenssimulation: Man kann Armeen kommandieren und Schlachten schlagen, aber ebenso heiraten, ein Haus bauen und Diplomatie betreiben.

Grit and Valor – 1949: Ein Echtzeit-Taktikspiel, das in einem dieselpunkigen Szenario nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. In dieser Version der Geschichte endet der Krieg 1945 nicht wirklich – 1949 steht eine neue Achse des Bösen auf, doch diesmal zieht ihr mit einer Truppe aus kampfkräftigen Mech-Panzern in die Schlacht.

1:13 Grit and Valor 1949: Mechs im Zweiten Weltkrieg? In diesem Taktikspiel ist das Alltag

Donnerstag, 27. März

Mini Royale (Early Access): Toy Story meets Fortnite? Mini Royale verlegt die Battle-Royale-Action ins Kinderzimmer. Ihr schlüpft in die Rolle von kleinen grünen Plastik-Spielzeugsoldaten und liefert euch hitzige Schlachten in einer riesigen Puppenhaus-Map voller überdimensionaler Möbel.

The First Berserker: Khazan: Dieses Soulslike-RPG lässt euch als wütender Berserker in eine düstere Fantasy-Welt eintauchen, in der ihr Horden von Dämonen und Ungeheuern mit dem großen Schwert vermöbelt. Die Devise lautet Hack & Slay in seiner reinsten Form – Combo-Attacken, Finisher-Moves und ein ordentliches Maß an Splatter. Die Story rund um einen uralten Krieger, der seine Kräfte durch Blutrausch steigert, ist wohl eher Beiwerk. Dafür verspricht das Spiel flüssige Animationen und brachiale Kämpfe.

ENA: Dream BBQ: Hier wird es surreal: Das Spiel basiert auf der gleichnamigen abstrusen Web-Animationsserie von YouTuber Joel G. Entsprechend schrill und skurril präsentiert sich das Adventure, dessen erste Episode kostenlos veröffentlicht wird. Ihr steuert die stets grinsende Protagonistin ENA durch bizarre Traumwelten voller schwebender Köpfe, abstrakter Rätsel und unerklärlicher Ereignisse.

Atomfall: Ein Survival-Actionspiel à la Stalker, das fünf Jahre nach der realen Nuklearkatastrophe von Windscale 1957 in Nordengland ansetzt. In einer offenen Spielwelt voller Strahlung und Zerstörung müsst ihr nach dem Reaktorunfall ums Überleben kämpfen. Erkundet verfallener Anlagen, bastelt euch aus Schrott neue Ausrüstung und liefert euch Gefechte mit Plünderern und mutierten Kreaturen – wahlweise allein oder kooperativ. Erscheint auch direkt im Game Pass!

11:51 Atomfall: Dieser Shooter ist mehr als eine Reise wert

AI LIMIT: Noch mehr Action, aber in ganz anderem Setting: AI LIMIT entführt euch in eine postapokalyptische Sci-Fi-Metropole namens Havenswell. Ihr spielt eine kybernetisch aufgerüstete Heldin, die mit Schwert und High-Tech-Waffen gegen mechanische Monstrositäten antritt. Spielerisch erwartet euch ein typisches Soulslike: knackige Bosskämpfe, Ausweichrollen und Kombos.

KARMA: The Dark World: Ein First-Person-Adventure, der stark auf Psychothriller-Elemente setzt. In einer düsteren, verlassenen Welt müsst ihr Rätsel lösen und euch schleichend vor einem mysteriösen Killer in Acht nehmen. Der Autor dieses Artikels hat die auf Steam verfügbare Demo gespielt und ist überzeugt, dass hier ein echter Story-Geheimtipp auf euch warten könnte, der zudem unheimlich gut aussieht und tolle englische Sprecher hat. Schaut euch zumindest den Trailer an!

3:13 Karma schickt euch auf PS5 und PC in ein dystopische Sci-Fi-Ostdeutschland des Jahres 1984

Freitag, 28. März

Within the Cosmos: Ein Sci-Fi-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive: Ihr erwacht im 24. Jahrhundert in einem weit entfernten Sternensystem und müsst herausfinden, was mit der zerstrittenen Menschheit dort passiert ist. Dabei erkundet ihr verschiedene Planeten, führt Dialoge mit NPCs, schießt euch durch feindliche Aliens und levelt euren Charakter. Der Titel war lange in Entwicklung und hätte eigentlich schon 2024 erscheinen sollen. Nun könnt ihr euch endlich selbst ein Bild machen, ob der Starfield-Konkurrent, der von nur einer Person entwickelt wurde, etwas taugt.

Wie ihr seht, ist in dieser Woche für ziemlich jeden Geschmack etwas dabei. Allein Inzoi dürfte Sims-Fans trotz Early Access bereits viele Stunden beschäftigen, doch auch die anderen Titel laden zum Ausprobieren ein. Und keine Sorge: Solltet ihr in dieser Woche nichts finden, wartet der April schon mit den nächsten großen Releases auf euch.