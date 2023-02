Neu bei Steam: Das meist erwartete Spiel auf Steam erscheint diese Woche

Es ist mal wieder eine so weit: Eine neue Woche steht bevor und damit auch haufenweise neue Spiele auf Steam. Wie jeden Montag präsentieren wir euch auch heute die spannendsten Releases der Woche. Und diesmal haben wir ein wahres, aber stark umstrittenes Highlight dabei. Wartet hier nach dem Remake von Dead Space das zweite Meisterwerk des Jahres?

Highlight der Woche: Hogwarts Legacy

12:10 Hogwarts Legacy - Angespielt-Vorschau zur großen Open-World-Hoffnung

Genre: Open-World-Rollenspiel | Entwickler: Avalanche Software | Veröffentlichung: 10. Februar 2023 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Auf so ein Spiel warten Harry-Potter-Fans seit Jahren: In Hogwarts Legacy könnt ihr die Zauberschule Hogwarts und angrenzende Gebiete selbst frei erkunden und all das machen, was zum Alltag eines Zauberschülers gehört: Ihr erstellt euren eigenen Charakter und könnt mit ihm Tränke brauen, Zaubersprüche meistern und fantastische Tierwesen finden.

Die Geschichte ist im 19. Jahrhundert angesiedelt, vielen bekannten Charakteren wie Harry, Ron und Hermine werdet ihr also nicht begegnen. Vielmehr soll eine komplett eigenständig funktionierende Geschichte erzählt werden, in der euer Held nach und nach mehr über seine besonderen Kräfte erfährt.

Ob das Ganze letztlich auch ein tolles Spiel wird oder nur eine mäßige Open World mit toller Kulisse, lest ihr schon in Kürze in unserem Test. Bis dahin empfehlen wir euch unsere Preview, in der wir euch unsere Eindrücke aus den ersten Spielstunden schildern:

90 36 Hogwarts Legacy Endlich angespielt: Viel Potenzial, viele Bauchschmerzen

Weitere Releases der Woche

Montag, 6. Februar

Yggdra Union (Early Access): Das japanische Taktik-Rollenspiel erschien ursprünglich für den Gameboy Advance. Spielerisch erinnert der Titel an Fire Emblem, die PC-Version wird aber deutlich aufgehübscht und bekommt dazu viele Gameplay-Verbesserungen und Komfort-Features.

Spikair Volleyball (Early Access): In diesem Volleyballspiel gründet ihr einen eigenen Club, rekrutiert spieler, trainiert diese und gewinnt anschließend hoffentlich viele Turniere.

Meet Your Maker (Open Beta): Hier müsst ihr riesige Basen bauen und mit Fallen und Wächtern bestücken, die anschließend von anderen Spielern überfallen werden. Ihr selbst müsst natürlich auch feindliche Basen angreifen. Die Open Beta läuft vom 6. bis 13. Februar.

Wir haben Vorzugang zur Beta erhalten - wenn ihr sehen wollt, wie sich der Creative Director des Spiels die Zähne an unserer ersten kleinen Basis die Zähne ausbeißt, schaut folgendes Video:

4:54 Meet Your Maker: Der Chefentwickler beißt sich an der GameStar-Festung die Zähne aus

Dienstag, 7. Februar

Scorchlands (Early Access): In diesem Hexfeld-basierten Aufbauspiel verwandelt ihr einen kargen Wüstenplaneten in eine prächtige Welt.

Mittwoch, 8. Februar

Drawing From Memory: In diesem Partyspiel müsst ihr bekannte Charaktere aus dem Gedächtnis heraus malen.

Donnerstag, 9. Februar

Müllauto-Simulator: Wir sind die sechs von der Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr ... - Mittlerweile gibt es ja für fast alles einen Simulator. Hier sammelt ihr Müllsäcke und Sperrmüll vom Straßenrand auf, der anschließend in eurem Müllwagen in Echtzeit zerquetscht wird.

Freitag, 10. Februar

Bumblebee - Little Bee Adventure: In diesem putzigen Flugsimulator müsst ihr als kleine Biene eine neue Heimat finden. Feinde gibt es nicht, die Entspannung steht ganz klar im Vordergrund.

Nun. Die Auswahl an spannenden Neuerscheinungen hält sich diese Woche tatsächlich in Grenzen - wahrscheinlich wollen alle Spiele einfach dem Release von Hogwarts Legacy aus dem Weg gehen. Werdet ihr das Schloss der Zauberschule erkunden? Oder hat sogar ein anderer Titel euer Interesse geweckt? Schreibt es uns in die Kommentare!