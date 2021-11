Wir haben das Jahr 2021 und es erscheinen wieder GTA und The Elder Scrolls 5: Skyrim. Und das auch noch am selben Tag. Doch immerhin handelt es sich bei GTA nicht um einen weiteren Release des unverschämt erfolgreichen GTA 5. Stattdessen belebt Rockstar drei Klassiker der 2000er Jahre wieder. GTA 3, San Andreas und Vice City kehren im neuen Grafikgewand zurück.

Skyrim bekommt zwar keinen neuen Look, dafür spendiert Bethesda ihrem Rollenspiel-Meisterwerk zum 10-jährigen Bestehen eine neue Version, in der 500 DLCs aus dem Creation Club enthalten sind. Als bräuchten wir einen Grund, weitere 100 Stunden in Himmelsrand zu verbringen.

Doch keine Sorge. Die Release-Woche besteht nicht nur aus Neuauflagen alter Klassiker. Fans von Rennspiel werden sicherlich bereits auf den Release von Forza Horizon 5 hin fiebern, während Dino- und Aufbaufans in Jurassic World Evolution 2 ihren eigenen Saurierpark hochziehen dürfen. Beide Spielen konnten wir bereits testen.

Highlight der Woche: GTA: The Trilogy - Definitive Edition

Genre: Action | Release: 11. November 2021 | Entwickler: Rockstar Games | Plattform: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Kaum vorstellbar, aber es gab mal eine Zeit, in der GTAs fast ihm Jahresrhythmus veröffentlicht wurden. Verrückt oder? Vor allem wenn man bedenkt, dass GTA 5 mittlerweile 8 Jahre auf dem Buckel hat und ein sechster Teil trotzdem maximal einem Luftflimmern am Horizont gleicht. Aber es stimmt. GTA 3, GTA: San Andreas und GTA: Vice City erschienen in einem Zeitraum von drei Jahren.

Doch obwohl die Abstände so kurz waren, gilt keines dieser Spiele als übereilte Katastrophe. Das Gegenteil ist der Fall. GTA 3 hat seinerzeit eine neue Messlatte gesetzt, was die Darstellung einer offenen Spielwelt im dreidimensionalen Raum angeht. Vice City und San Andreas erschlugen derweil die Fans mit spielerischer Freiheit und einem Potenzial zum Open-World-Chaos, das selbst moderne Vertreter kaum noch reproduzieren können.

GTA: The Trilogy - The Definiitve Edition packt all diese Meilensteine nun in eine vollständige Sammlung und bohrt die Grafik gehörig auf. Wir reden hier nicht nur von ein paar schärferen Texturen. Die kultigen Städte erstrahlen in einem ganz neuen Glanz, bei dem einem schon Mal der Mund offen stehen kann. Für Kollege Dimi ist die Remaster-Trilogie genau das, was er sich für diese Spiele gewünscht hat:

254 32 Mehr zum Thema Dieses Remaster ist genau das, was ich wollte

Die wichtigsten PC-Releases der Woche vom 8. bis 12. November

Ab Montag, 8. November 2021

Dextram: In diesem neonfarbigen Arcade Shooter wird im Grunde gar nicht geschossen. Stattdessen müsst ihr einer Reihe an Feinden ausweichen, die sich von allen Seiten nähern. Das ist gar nicht so einfach, denn um auszuweichen, dürft ihr ausnahmslos nach rechts abdrehen.

Ab Dienstag, 9. November 2021

Jurassic World Evolution 2: Obwohl bereits im ersten Teil scharenweise Dinos ausgebrochen sind und Besucher verspeist haben, bekommen wir erneut die Chance einen ganz eigenen Dino-Park zu bauen! Diesmal sogar mit Wasser- und Flugechsen! Und sicherlich wird es diesmal zu keinerlei tödlichen Ausbrüchen kommen. Garantiert.

Forza Horizon 5: In Forza Horizon schnappt ihr euch abermals einen Rennwagen eurer Wahl und brettert dann über die Straßen einer wundervoll anzusehenden Open World. Dieses Mal geht es nach Mexiko, wo ihr je nach Geschmack in Dirt-, Straßen- oder Querfeldein-Rennen um die Sieg rast. Oder ihr lasst euch einfach ein paar mal blitzen.

Football Manager 2022: Wie gewohnt erscheint auch dieses Jahr wieder ein neuer Teil der populären Football-Manager-Reihe, in der ihr euren Verein zum Erfolg führt. Dieses Jahr soll eine neue Animations-Engine für eine noch bessere Optik sorgen.

Ab Mittwoch, 10. November 2021

Among Trees: Das Spiel sieht zwar hübsch und verträumt aus, birgt aber ein gnadenloses Survivalspiel. Hier kämpft ihr in einer offenen Welt ums Überleben, sammelt Nahrung und baut eure beschauliche Hütte im Wald weiter aus.

Ship Graveyard Simulator: Ein kurioser aber deshalb recht spannender Simulator, in dem ihr gewaltige Schiffe mit Werkzeugen auseinandernehmt, um die Einzelteile zu verkaufen.

There is No Light 616: Kostenloses Action-Adventure in einer düsteren Fantasywelt und mit einer malerischen 2D-Grafik.

Ab Donnerstag, 11. November 2021

The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition: Skyrim feiert seinen 10-jährigen Geburtstag mit einer brandneuen Version, in der über 500 neue Inhalte stecken.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition: Drei Open-World-Klassiker in einer Sammlung zusammengefasst. Alle drei Spiele sind grafisch umfangreich überarbeitet worden und auch spielerisch hat sich ein wenig was getan.

Bright Memory: Infinite: In diesem Ego-Shooter geht es ziemlich blutig zu. Der größte Reiz besteht aber darin, sich in einen regelrechten Rausch zu spielen, indem verschiedene Kampfstile zu immer länger werdenden Combos verknüpft werden.

Epic Chef: Ihr wollt der beste Chefkoch von Ambrosia werden und müsst euch dafür in zahlreichen Kochduellen mit anderen Aspiranten auf dieses Titel messen.

Treasures of the Aegean: Dieses 2D-Action-Adventure erinnert optisch an frankobelgische Comic-Serien wie Tim und Struppi. In der Rolle der akrobatischen Marie Taylor gilt es eine offene Welt zu durchqueren und die Geheimnisse einer fremden Kultur zu lüften.

Punk Wars: In diesem globalen Rundenstrategiespiel verantwortet ihr das Schicksal einer von vier Fraktionen, die alle einer Punk-Form angehören. Also Dieselpunk, Steampunk, Atompunk oder Steelpunk.

Ab Freitag, 12. November 2021