Fans von Counter-Strike: Global Offensive fragen sich schon länger, ob Valve die zwar modifizierte, aber sichtlich in die Jahre gekommene Source-Engine vollständig durch das neuere Codegerüst Source 2 ersetzen könnte. Die Source 2 kommt etwa beim MOBA Dota 2 oder dem neuen VR-Shooter Half-Life: Alyx zum Einsatz.

Der bekannte Szene-Insider Nors3 hat sich nun überraschend deutlich zu dem Thema geäußert. Laut dem Leaker, der auf »verlässliche Quellen« verweist, genieße das Upgrade von CS: GO auf die Source 2 aktuell »hohe Priorität« bei Valve.

Der angebliche Release der Überarbeitung befinde sich sogar in näherer Zukunft: Nors3 meint, es handele sich unter Umständen nur um zwei bis vier Monate, warnt aber auch, dass man diese Aussage mit Vorsicht genießen muss. Auf der sichereren Seite sei man, wenn man grob irgendwann im Jahr 2020 mit dem Source-2-Upgrade für CS:GO rechne.

Zur Sicherheit sagen wir das nochmal in aller Deutlichkeit: Diese Infos sind nicht offiziell. Obgleich Source 2 bereits früher im Gespräch war, gibt es von Valve keine Bestätigung für einen Termin. Ihr solltet die Infos also als Gerücht betrachten und entsprechend mit Vorsicht genießen.

I asked. Source 2 is on the way for CSGO but that's not something shocking, we already knew time ago (even some dev talked openly about it in 2017).



Source 2 in CSGO is a priority for Valve now.



And "2 months" is a gamble leak. Keep it at "2020".