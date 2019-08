Neues Metro? Mögliche Falschmeldung über neuen Serienteil im Umlauf

Ist ein neues Metro ist bereits in Entwicklung? Mehrere News-Websites berichten über einen neuen Serienteil, den angeblich Lars Wingefors, der CEO von THQ Nordic AB, bei einer Investoren-Präsentation (Video ab Minute 10:00) bestätigt haben soll.

Dabei berufen sich die Seiten auf Twitter-Nutzer Nathan. Wir haben ihn interviewt und um genauere Details zu den Aussagen über Metro gebeten. Seine Antwort ließ einige Zweifel entstehen, ob Lars Wingefors mit seinen Aussagen nicht lediglich die angekündigten DLCs für Metro: Exodus gemeint haben könnte.

Dieser Tweet ließ bei uns Zweifel aufkommen:

Volition's new Saints Row game is "well into development" and 4A Games is indeed working on the next Metro game, Wingefors said during the investor presentation.