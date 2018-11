Eine Überarbeitung der Steam-Benutzeroberfläche wurde von Valve schon vor längerer Zeit angekündigt. Passiert ist aber bis auf bis auf die ein oder andere kleine Anpassung noch kaum etwas. Jetzt hat Pavel Djundik, seines Zeichens SteamDB-Gründer, ein Bild geteilt, dass Valve auf einer Entwicklerkonferenz im Januar 2018 präsentiert. Es zeigt Djundik zufolge die veränderte Steam-Seite.

Just remembered that Valve's been working on a Steam redesign for years now. Here's a picture from a presentation in January.



It certainly doesn't look like the SteamU leak from 2 years ago: https://t.co/KjoRK8OnLA pic.twitter.com/2fG2acIIz8