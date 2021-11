New World muss schon wieder seinen kompletten Handel abschalten

Es kommt einfach keine Ruhe in den Betrieb von New World. Seit das MMO Ende September 2021 an den Start ging, wurde das Spiel von allerlei Problemen geplagt. Vor allem das Item Duping, also das Vervielfachen von Items durch das Ausnutzen eines technischen Fehlers, sorgte bereits für einigen Ärger.

Ein neuer Bug hat nun erneut dafür gesorgt, dass man seine Items vermehren kann. Daher wurde der Handel in New World nun erneut vorübergehend deaktiviert. Die Entwickler haben sich auch bereits dazu geäußert, wie man nun weiter verfahren möchte.

Dieser neue Exploit kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Immerhin hat man gerade mit der Ankündigung des ersten großen Inhaltsupdates für gute Schlagzeilen und bessere Stimmung in der Community gesorgt:

95 1 Die Zukunft von New World Großes Update soll Spieler mit neuen Inhalten zurückbringen

Handel deaktiviert, Nutzung des Exploits soll geahndet werden

Im offiziellen Forum von New World haben sich die Betreiber bereits mit einem Statement zu Wort gemeldet, dass den neuen Exploit bestätigt und die getroffenen Entscheidungen hinsichtlich des deaktivierten Handels zwischen Spielern näher ausführt. So schreibt der Community Manager Tosch:

Hallo zusammen, wir sind uns eines möglichen Duplizierungs-Exploits bewusst, der in den Foren und sozialen Medien verbreitet wurde. Während wir den Exploit untersuchen, haben wir alle Formen des Vermögenstransfers zwischen Spielern vorübergehend deaktiviert (z.B. das Senden von Währungen, Gildenkassen, Handelsposten, Spieler-zu-Spieler-Handel). Jeder Spieler, der sich an der Nutzung dieses Exploits beteiligt hat, wird entsprechend bestraft. Sobald der Duplizierungs-Exploit untersucht wurde und wir bereit sind, den Vermögenstransfer wieder zu aktivieren, werden wir diesen Beitrag aktualisieren. Danke für euer Verständnis.

Ihr könnt derzeit also keinen Handel mehr mit anderen Spielern treiben und auch nicht den Handelsposten nutzen. Auch der Versand von Gold und die Einzahlung in die Gildenkasse ist nicht mehr möglich.

Wie lange man den Handel stilllegt, ist nicht bekannt. Es könnte also sogar bis zum kommenden Patch 1.0.6 dauern, ehe man die Funktionen wieder freigibt. Welche langfristigen Auswirkungen dieses Vorgehen auf die ohnehin schon sehr fragile Wirtschaft in New World hat, bleibt abzuwarten.

Was genau läuft da eigentlich schief bei New World? Immerhin startete das Amazon-MMO mit riesigen Ambitionen, doch bislang ist noch reichlich Sand im Getriebe. Über die Gründe für die holprigen ersten Lebenswochen hat sich Petra ihre Gedanken gemacht, die sie mit euch teilen möchte:

104 39 Mehr zum Thema New Worlds Scheitern: Auf der Suche nach den Gründen

Wie ist bei euch die Stimmung? Habt ihr weiterhin Geduld mit New World, oder hat das MMO auch euch inzwischen mit den wiederkehrenden Problemen vergrault? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!