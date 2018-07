Nicht jeder Spieler des großen Next-Updates für No Man's Sky war in den letzten Tagen trotz der vielen Verbesserungen glücklich. Es kam teilweise zu Speicherproblemen und Spielstände waren mehr oder weniger unbrauchbar. Hello Games antworteten schnell auf die Spielerbeschwerden und veröffentlichten auf dem PC die Patches 1.51 und 1.52. Beide Updates sollten jegliche Speicherfehler beseitigen.

Das Problem trat auf, wenn Spieler technische Gegenstände nicht vollständig reparierten und dann abspeicherten. Wurde dieser Spielstand nun geladen, fanden sich einige Weltraum-Pioniere am Spielanfang wieder. Die beiden Hotfixes sollten nun den ursprünglichen Spielfortschritt wiederherstellen.

No Man's Sky Next - PC-Screenshots zum großen Update ansehen

Die Patch Notes zum Update 1.51 und 1.52 mit weiteren Bugfixes findet ihr auf der offiziellen Webseite. Unter anderem zog man einigen Absturzursachen den Zahn und sorgt für Spielesessions mit weniger ungewollten Unterbrechungen.

Letzte Woche veröffentlichten die Entwickler das umfangreiche Next-Update für No Man's Sky. Dank des Updates schaffte es die Space-Sandbox wieder in die Top 10 der Steam Charts und überzeugte viele neue und alte Spieler. Eine Auflistung mit den wichtigsten Änderungen haben wir für euch in eine separate Übersicht gepackt.

Quelle: Hello Games