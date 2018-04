EA hat den Katalog seiner Spiele-Flatrate Origin Access um acht Titel erweitert. Zwei davon dürften vor allem Retro-Fans freuen: Die Oldschool-Rollenspiele Pillars of Eternity und Torment: Tides of Numenera sind ab sofort dabei.

Weitere Titel sind das postapokalyptische Open-World-Spiel Mad Max, Prison Architect, Brothers: A Tale of Two Sons, Virginia, Ember und Spore. Als Mitglied hat man Zugang zu über 75 PC-Spielen ohne zeitliche Beschränkung und darf an zeitlich begrenzten, exklusiven Early Trials zu neuen EA-Titeln teilnehmen. Außerdem erhält man 10 Prozent Rabatt auf Origin-Einkäufe.

Der Katalog wächst

Die Flatrate kostet 3,99 Euro im Monat oder wahlweise 24,99 Euro, wenn man gleich ein Jahr abschließt. Das Angebot ist jederzeit kündbar. Verfügbar sind unter anderem EA-Blockbuster wie Mass Effect: Andromeda, Titanfall 2, Battlefield 1 oder Indie-Perlen wie Unravel.

Pillars of Eternity jetzt nachzuholen, könnte sich lohnen: Bereits nächsten Monat soll der Nachfolger Deadfire erscheinen. Der führt die Geschichte fort und bringt zahlreiche Verbesserungen wie eine (zumindest englische) Vollvertonung mit. Unseren ersten Eindruck lest ihr in der Preview nach. Dank über 100 Stunden an Inhalt wird das Durchspielen bis Anfang Mai aber wohl eher schwierig.

