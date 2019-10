Overwatch: Alle Skins & Infos zum Halloween-Horror-Event 2019

In Overwatch startete am Abend des 15. Oktober 2019 das diesjährige Halloween-Horror-Event. Neben dem PvE-Spielmodus Junkensteins Rache, in dem ihr zusammen mit drei anderen Spielern immer schwerer werdende Wellen von KI-Gegnern besiegen müsst, bringt Blizzard auch wieder haufenweise neue Skins, Sprays und andere Kosmetik-Items ins Spiel.

Die diesjährigen Halloween-Skins

Insgesamt dürft ihr euch dieses Jahr auf 45 neue, erspielbare Gegenstände freuen. Folgende Cosmetics sind ab sofort in den Halloween-Lootboxen, die man sich im Spiel verdienen oder mit Echtgeld kaufen kann:

Legendäre Skins für Ana, Ashe, Orisa, Tracer und Black Widow

ein epischer Skin für Lucio

ein Emote für Zenyatta

drei Siegesposen

Highlight-Intros für Ashe und McCree

13 Sprays

17 Voice-Lines

Neben den neuen Items lassen sich natürlich auch wieder alle Gegenstände aus den vergangenen Halloween-Events finden.

Alle neuen Skins findet ihr in unserer Bildergalerie:

Overwatch - Alle Skins des Halloween-Horror-Events 2019 ansehen

Weitere Skins durch Ingame-Aufgaben

Neben den Skins, die ihr aus den Lootboxen erhalten könnt, gibt es drei weitere Skins, die ihr euch ausschließlich erspielen könnt. Ähnlich wie bei Bastions Lego-Skin wird es jede Woche eine neue Herausforderung geben, die euch mit Sprays, Spieler-Icons und einem Skin belohnt.

In der ersten Woche des Events erwartet euch der epische Inferno-Skin für Junkrat und in Woche zwei könnt ihr für Baptiste den epischen Vampir-Skin erlangen.

Das Highlight dürfte allerdings der Dämonenjägerin-Skin für Sombra aus Woche drei sein. Dieser legendäre Skin war bisher nur für alle verfügbar, die sich im Jahr 2018 ein Virtual Ticket für die Blizzcon gekauft haben.

Ihr müsst jede Woche lediglich neun Siege in einer Schnellsuche-, Ranglisten- oder Arcade-Partie erringen, um an die Skins zu kommen. Für die ersten drei Siege gibt es außerdem ein Spieler-Icon und für sechs Siege ein neues Spray.

Unsere Empfehlung: Holt euch die Siege im Arcade-Modus, denn dort gibt es für alle drei gewonnenen Spiele eine zusätzliche Halloween-Lootbox - maximal drei pro Woche.