Nate Nanzer, der Chef von Overwatchs professioneller Esports-Liga, wird künftig nicht mehr die Fäden in der Hand halten. Auf Twitter teilte Nanzer allen seiner Followern mit, dass er sich von Activision Blizzard verabschiedet. Kurz darauf gab Epic Games gegenüber ESPN offiziell Nanzers neuen Posten bekannt. Dieser wird bei Epic ab sofort dabei helfen, die steigenden Esports-Ambitionen von Fortnite zu unterstützen.

In seinen Tweets schreibt Nanzer, dass es sich um eine sehr schwere Entscheidung gehandelt haben soll, da er die besten Kollegen, Spieler, Teams und Partner im gesamten Esport-Bereich hinter sich lässt.

I can’t emphasize enough how proud I am of what we’ve all accomplished together. It has been the honor of my life to have been part of the team that helped build the league of #breakthrough, #BurnBlue, #pdomjnate, #CaptureHistory, #OWL2019, and many more. 2/4